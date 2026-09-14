Indagan prácticas monopólicas en el futbol mexicano

Ciudad de México.- La Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) abrió una investigación por posibles prácticas monopólicas en el mercado de futbol profesional en México.

La Autoridad Investigadora abrió la indagatoria las prácticas relativas en la afiliación, organización y acceso a las competiciones de futbol profesional federado en México.

Así, dio inicio del expediente IO-001-2026, que analizará posibles conductas contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica dentro del mercado del futbol profesional mexicano y de servicios relacionados.

“Desde hace varios meses, la Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) ha dado seguimiento cercano a noticias y llamados de aficionados sobre posibles conductas anticompetitivas en el fútbol mexicano”, informó en un comunicado.

“Tras analizar los eventos ocurridos en los últimos meses, la Autoridad Investigadora determinó que cuenta con indicios suficientes para abrir formalmente una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas en el mercado de fútbol profesional en México y el día de hoy publicó el acuerdo de inicio correspondiente”.

“En particular, la Autoridad Investigadora decidió iniciar esta investigación tras dar seguimiento puntual a hechos y conductas que podrían constituir prácticas monopólicas relativas, es decir, conductas de abuso de poder de mercado que pudieran estar afectando el mercado de fútbol en el país”.

De acuerdo con la CNA, el inicio de esta investigación no prejuzga sobre la existencia de una práctica monopólica ni sobre la responsabilidad de agente económico alguno.

“En caso de que, tras el procedimiento de investigación y, en su caso, el procedimiento subsecuente, se acredite la responsabilidad de algún agente económico, el Pleno de la CNA puede imponer sanciones de hasta el 10% de sus ingresos anuales y ordenar la corrección o supresión de la práctica anticompetitiva”, afirmó. (AGENCIA REFORMA)