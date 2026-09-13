Todo un éxito la Copa Mundial de Tiro con Arco Hyundai realizada en Saltillo

Con gran éxito concluyeron este domingo las actividades de la Copa Mundial de Tiro con Arco Hyundai realizada en la capital de Coahuila, evento que disfrutaron miles de saltillenses durante los dos días de competencias que se desarrollaron en el marco de este certamen internacional.

La segunda jornada de esta Copa Mundial inició con la competencia de cuartos de final en la especialidad de recurvo varonil entre el coahuilense Matías Grande y el turco Mete Gazoz, en la que el primero hizo gala de una gran técnica y precisión en sus tiros, sin embargo, no logró avanzar a la semifinal al ser superado por Gazoz 6 a 4.

Aunque el sol caía a plomo, esto no fue impedimento para que las y los asistentes vivieran al máximo cada uno de estos encuentros debido al gran nivel que demostraron los arqueros nacionales y los de los diferentes países participantes.

El arquero indio Dhiraj Bommadevara, quien desde el primer momento se ganó a pulso la simpatía del público saltillense, fue el ganador de la medalla de oro en la especialidad de arco recurvo durante la final de esta categoría tras vencer al japonés Nakanishi Junya con un puntaje de 6-5, en un encuentro sumamente parejo que requirió ser definido mediante el criterio de la «flecha de desempate».

Por su parte, el turco Mete Gazoz se hizo acreedor a la medalla de bronce tras superar al francés Jean Charles Balladont.

Por la tarde, continuaron los encuentros en la rama femenil del arco recurvo con una de las competencias más esperadas entre la ramosarispenze Ana Paula Vázquez y la chequia Marie Horackova – a la postre ganadora de la medalla de oro – quien superó a la primera con un marcador de 6 a 4.

Posteriormente, la mexicana Alejandra Valencia superó 7 – 3 a la italiana Roberta Di Francesco para avanzar a las semifinales, etapa en la que tras un gran duelo que se realizó tras suspenderse por casi una hora las actividades de la Copa Mundial de Tiro con Arco debido a una amenaza de tormenta, fue superada también por Marie Horackova con un marcador de 6 a 0, aunque aún había esperanzas para México de subir al podio en el encuentro por la medalla de bronce.

Finalmente, las aspiraciones de Alejandra Valencia se vieron truncadas por la arquera turca Elif Gokkir en dicha competencia, donde venció con un marcador de 6 a 5 a la connacional mediante «flecha de desempate», tras un encuentro no apto para cardíacos.

En la final y con un gran desempeño, Marie Horackova obtuvo la medalla de oro en la especialidad de arco recurvo femenil de la Copa Mundial de Tiro con Arco Hyundai realizada en Saltillo, venciendo a la germana Katharina Bauer por un marcador de 6 – 2, cerrando así con broche de oro las actividades de este certamen internacional. (ÁNGEL AGUILAR)