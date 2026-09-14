EL HUACHICOL DE AMLO

Siguen surgiendo datos en torno al caso de los saltillenses acusados por presuntamente pertenecer a una red de hucachicol fiscal en la cual estaría implicado el exgobernador de Baja California, ERNESTO “N”.

De acuerdo con un reportaje del periódico El País, de España, publicado este lunes, los carrotanques incautados en Saltillo y Ramos Arizpe transportaban 1 millón 32 mil 680 litros de gasolina, pero sólo se habían consignado 100 mil. La evasión entonces fue del 90%. Pero lo más relevante, es que la gasolina provenía de la refinería Deer Park, la que compró en Texas el tabasqueño LÓPEZ OBRADOR durante su desastroso sexenio.

Evidentemente, además de los acusados (entre ellos algunos inocentes, cómo aquí lo hemos consignado, uno de los cuales lamentablemente falleció), hay más personas involucradas. De entrada, alguien en Deer Park tuvo que haber formado parte del entramado, así como algunos funcionarios de la aduana de Nuevo Laredo y Matamoros, que fue por dónde cruzaron los carrotanques que contenían diez veces más combustible que lo declarado. Y es aquí dónde, recurrentemente, surge el nombre de un tal “Andy”. ¿Irá a llegar hasta ese nivel el largo brazo de la justicia? Ya lo veremos.

CON LOS MUERTOS NO

De acuerdo con la causa penal 333/2026, al exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, JOSÉ ELIAS “N”, se le acusa de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, derivado de una denuncia penal que en su contra puso el senador morenista-expanista LUÍS FERNANDO SALZAR, por el presunto desvío de recursos federales de la Comisión Nacional del Agua destinados al mantenimiento de pozos de agua operados por el SIMAS Torreón, por un monto de alrededor de 66 millones de pesos.

Queda claro que José Elías “N” habría actuado por su cuenta, en complicidad con otras personas que también ya fueron detenidas, y que los presuntos delitos por los que se le acusa los cometió a título personal, y no por el cargo que ocupaba. Por eso extraña que, al darse a conocer la noticia de su detención, algunos se hayan ensañado con el fallecido alcalde ROMÁN ALBERTO CEPEDA, que evidentemente nada tuvo que ver en este asunto. Se trata, por lo visto, de tratar de ensuciar su memoria; pero más se manchan los que lo atacan, sabedores de que él ya no puede defenderse. ¿Qué necesidad hay de meterse con los muertos, si los presuntos responsables están vivitos y coleando?

NO AL PASE DE NUEVO LEÓN

Este martes la COPARMEX Coahuila Sureste va a tener su sesión informativa mensual de socios, con la presencia de tres empresarios que van a hablar sobre el tema “ISN.20: De la aportación empresarial a la inversión social”. Se trata de JUAN CARLOS LÓPEZ, presidente del Consejo de Administración del Grupo Industrial Saltillo; LUÍS ARIZPE JIMÉNEZ, vicepresidente de ARCA Continental; y LUCY GARZA, directora de la Fundación del Empresariado Coahuilense. Pero además, se espera que los tres, junto con el presidente del organismo, ALFREDO LÓPEZ, fijen postura en torno al aberrante pase turístico que el gobernador de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA, pretende imponerles a los visitantes de Coahuila y otros estados. El clamor es unánime: no se puede tolerar que una medida así se implemente.

En la misma sesión, la señora LILIANA SALINAS, presidenta honoraria del DIF Coahuila, va a exponer el tema del “Programa Empresarial Impulsores de Paz”, así es que la jornada luce bastante interesante.

TESTAMENTO HASTA NOVIEMBRE

Anduvo este lunes por Saltillo el notario público nigropetense NICANOR MOYEDA, para participar junto con sus colegas de todo el estado en el arranque de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, evento en el cual el gobernador MANOLO JIMÉNEZ anunció que este año la campaña se va a extender hasta noviembre para poder favorecer a más personas con las facilidades que se ofrecen.

Pero quién sabe que tanta prisa traería el buen Nicanor, quien tras saludar a Manolo al término del evento, de inmediato emprendió el regreso a Piedras Negras. Seguramente trae mucha chamba por aquellos rumbos, porque con eso de que además de ser notario es el dirigente municipal del PRI, tiene que hacer malabares para que le alcance el tiempo para cumplir con ambas funciones.

ADIÓS A DON RAÚL

Si a Steve Jobs lo echaron de Apple, la empresa que él mismo fundó, ¿porqué no habrían de deshacerse de RAÚL VERA LÓPEZ en el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, independientemente de que él haya sido quien fundó ese organismo cuando le tocó ser obispo de Saltillo?

Este lunes el propio Vera López anunció que renunciaba a la presidencia y cómo integrante de ese centro, quejándose de que hace 10 años no lo tomaban en cuenta para nada. Ni siquiera lo invitaban a formar parte de las reuniones del Consejo Directivo. Es decir, desde hace 10 años lo habían despedido, pero él ni cuenta se había dado. “No fueron nobles conmigo”, se quejó Vera en su carta de renuncia, olvidando quizás que él nunca fue noble con nadie, salvo consigo mismo y con sus intereses. Está cosechando lo que sembró.

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