Fortalecen Manolo y Notarios el Mes del Testamento

Amplían hasta noviembre la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”; Gobierno del Estado fortalece coordinación con el Colegio de Notarios para acercar servicios jurídicos a las familias

Para fortalecer la certeza jurídica y patrimonial de las familias coahuilenses, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, refrendó su compromiso de impulsar acciones que faciliten el acceso a servicios notariales y promuevan una cultura de prevención, en el marco de la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, que se extenderá durante el mes de octubre.

«En Coahuila arrancamos la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”, que este año extendemos hasta noviembre para que más personas puedan proteger su patrimonio y dar certeza jurídica a sus familias. En equipo con el Colegio de Notarios, facilitamos este importante trámite. ¡Porque dejar todo en orden hoy, es proteger el futuro de quienes más queremos!», destacó el gobernador.

El mandatario estatal destacó que hacer un testamento es un acto de responsabilidad y prevención que permite dejar claridad sobre el destino de los bienes y patrimonio de una persona, además de contribuir a evitar conflictos familiares, procedimientos prolongados y gastos innecesarios.

Señaló que, con el respaldo del Colegio de Notarios de Coahuila, el Gobierno del Estado, continuará fortaleciendo la difusión de esta campaña para que un mayor número de familias conozca sus beneficios y aproveche las facilidades disponibles para realizar este trámite.

“Queremos que más familias tengan la tranquilidad de saber que su patrimonio está en orden. Hacer un testamento es pensar en el futuro, pero también es un acto de responsabilidad y de amor hacia nuestras familias”, expresó.

Jiménez Salinas resaltó que la ampliación de la campaña hasta octubre permitirá continuar acercando información y servicios a la población, particularmente a través de las Brigadas Mejora Coahuila y de las acciones coordinadas con el gremio notarial en las distintas regiones del estado.

Durante “Septiembre, Mes del Testamento”, el trámite tendrá un costo preferencial de 2 mil pesos, con un 50 por ciento de descuento, mientras que será gratuito para integrantes de corporaciones de seguridad, Protección Civil, brigadistas, bomberos, personal de salud y Ejército Mexicano, de acuerdo con la información proporcionada por el Colegio de Notarios de Coahuila.

El gobernador, reconoció el trabajo coordinado con las notarías y notarios de las diferentes regiones de Coahuila, quienes participan en esta estrategia para acercar orientación y servicios jurídicos a la ciudadanía.

Asimismo, destacó que la certeza jurídica no solamente tiene una dimensión familiar y patrimonial, sino que constituye un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de Coahuila.

Explicó que contar con instituciones sólidas, procedimientos eficientes y seguridad jurídica genera confianza entre quienes viven, trabajan, emprenden o invierten en la entidad.

En este sentido, señaló que su administración mantiene como prioridad la simplificación de trámites y la reducción de la burocracia, mediante la coordinación entre las dependencias estatales y las instituciones que intervienen en los procesos relacionados con el patrimonio de las familias.

Como parte de esta estrategia de fortalecimiento de la certeza patrimonial, el Gobierno del Estado trabajará también en una nueva campaña de información y orientación sobre los procedimientos sucesorios, en coordinación con el Colegio de Notarios de Coahuila y la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC).

El objetivo será acercar a la ciudadanía información clara sobre las alternativas existentes para dar continuidad jurídica al patrimonio de una persona fallecida y, cuando sea procedente, facilitar la transmisión de derechos y bienes a sus familiares, evitando que la falta de información derive en conflictos o procesos innecesariamente prolongados.

Manolo Jiménez señaló que esta campaña permitirá explicar de manera sencilla a las familias cuáles son los procedimientos que pueden realizar, ante qué instituciones pueden acudir y qué alternativas existen para regularizar y dar certeza a sus bienes.

“Queremos seguir facilitando las cosas a la gente. Que las familias conozcan sus derechos, sepan qué hacer y puedan resolver sus asuntos patrimoniales de una manera más ágil, ordenada y con acompañamiento institucional”, puntualizó.

Para ello, instruyó a la Secretaría de Gobierno y a la Dirección de Notarías a mantener una comunicación permanente con el Colegio de Notarios y las instituciones involucradas, con el propósito de integrar información útil y accesible para la población.

El mandatario estatal reiteró que la seguridad y la certeza jurídica forman parte de las condiciones que han permitido a Coahuila consolidarse como una entidad atractiva para vivir, trabajar, emprender e invertir.

Recordó que los resultados en materia de seguridad son producto de una política pública que ha mantenido continuidad durante varios años y de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las fuerzas de seguridad, la sociedad civil y el sector empresarial.

Destacó que Coahuila recientemente alcanzó un resultado histórico al posicionarse como el estado más seguro de México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Sostuvo, que estos avances no son producto de la casualidad, sino del trabajo permanente y coordinado de todos los sectores de la sociedad, por lo que llamó a mantener y fortalecer esta estrategia.

Refrendó, su compromiso de continuar generando condiciones para que las familias coahuilenses vivan con tranquilidad, cuenten con certeza sobre su patrimonio y tengan acceso a instituciones y servicios públicos cada vez más ágiles y eficientes.

El presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, Francisco Aguilera Sánchez, destacó que la seguridad de las familias también implica contar con certeza jurídica sobre sus derechos y patrimonio, por lo que llamó a la población a realizar su testamento como una medida de prevención y tranquilidad familiar.

Reconoció la coordinación con el Gobierno del Estado y Mejora Coahuila para acercar estos beneficios a más familias, así como los avances en modernización registral y catastral, digitalización y fortalecimiento de la certeza jurídica en la entidad.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó la importancia de promover la cultura testamentaria como una herramienta para proteger el patrimonio de las familias y prevenir conflictos futuros, y reconoció la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Colegio de Notarios y los municipios para acercar estos servicios a la ciudadanía.

La beneficiaria Paloma Leslie Alemán Aguilar, elemento de la Policía Civil Estatal, agradeció el programa de testamentos y señaló que, para quienes desempeñan labores de seguridad y enfrentan diariamente situaciones de riesgo, dejar en orden el patrimonio representa un acto de responsabilidad, prevención y amor hacia sus familias.

Declaró que este apoyo permite reducir costos y prevenir futuros conflictos y gastos legales para sus seres queridos, por lo que reconoció al Gobierno del Estado y al Colegio de Notarios de Coahuila por acercar este beneficio a quienes trabajan al servicio de la ciudadanía. (El Heraldo de Saltillo)