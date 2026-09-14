Atenderá IMSS Coahuila servicio de Urgencias y hospitalización 15 y 16 de septiembre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila informó en un comunicado que los servicios de Urgencias y hospitalización brindarán atención integral en sus unidades médicas los días 15 y 16 de septiembre.

Las áreas de Urgencias funcionan mediante el sistema de Triage, en el que personal médico evalúa la gravedad de cada paciente para dar prioridad conforme a su condición clínica, lo que garantiza que los casos más graves reciban atención oportuna.

Los servicios de consulta de Medicina Familiar y especialidades, así como áreas administrativas, Centros de Seguridad Social, guarderías ordinarias, subdelegaciones y tiendas IMSS, reanudarán labores el jueves 17 de manera cotidiana. (El Heraldo de Saltillo)