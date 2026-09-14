Reconoce Javier Díaz a atletas saltillenses que representaron a México en los Juegos Centroamericanos

“Junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas, todo el apoyo a deportistas” señala el alcalde de Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas habrá todo el apoyo para las y los deportistas de alto rendimiento.

Al entregar incentivos económicos de 15 mil pesos a cada atleta saltillense que representó a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el munícipe enfatizó que en su gobierno el respaldo a las y los atletas es una prioridad.

“Para mí el deporte es y seguirá siendo una prioridad, así como para el gobernador Manolo Jiménez. Muchas felicidades a todas y todos, nos sentimos muy orgullosos de ver cómo ponen el nombre de Saltillo, Coahuila y México muy en alto en estas competencias que forman parte del camino rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028. Gracias por ser además un gran ejemplo para nuestra niñez y juventud”, dijo.

Los incentivos fueron entregados a Matías Grande, Ángela Ruíz y Raúl Tadeo Rodríguez, los 3 de tiro con arco recurvo; Sebastián García, de tiro con arco compuesto; Rubén Delgadillo y Ángel Alejandro Valerio, de sóftbol; y a Argelia Rodríguez e Isabel Rodríguez, de rugby.

También recibieron incentivo Eréndira Barba y Edson Ismael Ramírez, ambos de tiro deportivo; Blas Ruiz, como entrenador nacional de tiro deportivo; así como Gabriela Rodríguez, de tiro con escopeta, quien en estos momentos se encuentra fuera de la ciudad.

Javier Díaz destacó que desde el inicio de su administración se dio gran importancia al deporte, tan es así que se constituyó el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte como un organismo descentralizado para impulsar el deporte al interior de las colonias, desarrollarlo y buscar llegar al alto rendimiento.

El alcalde recordó además que el pasado fin de semana Saltillo y Coahuila vivieron un gran evento de talla internacional con la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

“Al finalizar se acercaron el presidente y miembros del Consejo del World Archery, y me dijeron que por mucho ha sido la mejor copa del mundo, destacando la calidez del público y las gradas llenas en todo momento. Buscaremos junto con el gobernador Manolo Jiménez seguir trayendo eventos importantes como este a la capital de Coahuila”, refirió.

Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila, INEDEC, reconoció a las y los atletas mexicanos, entre los que se encontraban los asistentes, por haber obtenido el primer lugar del medallero con 407 en total en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Nos sentimos muy orgullosos de ustedes, gracias por lo que hacen por su ciudad, su estado y su país. Les reiteramos el compromiso del gobernador Manolo Jiménez para ustedes como deportistas y sus entrenadores. Gracias también, alcalde, por el trabajo en equipo”, refirió.

Por su parte, Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en Saltillo, destacó la participación de las y los atletas saltillenses.

“Todos los que acudieron trajeron una medalla, felicitarlos y decirles que nos sentimos muy orgullosos de sus resultados y esfuerzo”, dijo.

Durante la entrega de estímulos estuvieron presentes también Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal, y José Roberto Martínez Salinas, síndico presidente de la Comisión de Espectáculos, Recreación y Deportes del Ayuntamiento de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)