Gobierno de Saltillo mete mano y limpieza al arroyo Nueva Imagen

Continúa alcalde Javier Díaz trabajos en espacios públicos de la ciudad

A fin de fortalecer la atención a la infraestructura urbana, el alcalde Javier Díaz González impulsa trabajos de limpieza integral y deshierbe en distintos sectores de la ciudad, como parte de las labores de su programa “Aquí Andamos”.

Personal municipal realizó limpieza y deshierbe en el arroyo Nueva Imagen, en el tramo que corre paralelo a la calle Luis González Obregón, entre el bulevar Carlos Abedrop Dávila y la calle Fabián de Aquino.

En este punto se retiraron maleza y desechos acumulados, con el propósito de mantener este espacio libre de basura y fauna nociva.

De manera simultánea y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales atendieron las diferentes áreas del puente peatonal ubicado a un costado de la calle Otilio González, a la altura de la colonia San José, donde realizaron labores de deshierbe y limpieza general para mejorar las condiciones del paso utilizado por las y los vecinos del sector.

A través de “Aquí Andamos”, el Gobierno Municipal, encabezado por Javier Díaz González, mantiene una atención constante en arroyos, vialidades y espacios de uso común, con lo que se ofrecen espacios públicos más seguros y mejores condiciones a las familias de Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)