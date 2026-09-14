Continúa apoyo con pipas en diversos sectores de Saltillo

El operativo especial brinda atención directa a hogares afectados por la interrupción del suministro derivada de fallas de CFE

Ante las afectaciones en el suministro de agua potable ocasionadas por apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instruyó continuar apoyando a las familias con un operativo especial y el despliegue gratuito de 37 pipas de agua potable en las colonias que presentan mayores necesidades.

Como parte de este despliegue, se cuenta además con un tráiler cisterna con capacidad de hasta 50 metros cúbicos de agua, que permite reforzar el abastecimiento en los sectores que requieren un mayor volumen de apoyo.

Durante este lunes y mientras se regulariza el servicio por parte de Aguas de Saltillo, las unidades recorrieron sectores como Saltillo 2000, Espinoza Mireles, Satélite Norte, Puerto de Flores, Satélite Sur, Puerto de la Virgen, Portal de Agaves y Valle Escondido Sur, entre otras zonas, a fin de llevar el líquido directamente a los hogares saltillenses.

El alcalde Javier Díaz González señaló que este apoyo se mantiene como una acción de respuesta inmediata para atender las necesidades de la población.

El Gobierno Municipal mantiene coordinación y seguimiento permanente ante esta situación con la empresa Aguas de Saltillo. Para solicitar apoyo mediante pipa gratuita, los usuarios pueden comunicarse al 073 o al 844 438 0199. (El Heraldo de Saltillo)