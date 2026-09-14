Comienza este miércoles temporada de frentes fríos, prevé Protección Civil hasta 56

La Región Sureste de Coahuila incrementará sus probabilidades de lluvia hacia este jueves, mientras que se prevé una nueva ola de calor antes del inicio de la temporada de frentes fríos, que podría registrar entre 53 y 56 frentes fríos

La Región Sureste de Coahuila incrementará sus probabilidades de lluvia hacia el próximo jueves, al tiempo que se prevé el ingreso de una nueva ola de calor que representará uno de los últimos periodos de altas temperaturas antes del cambio de temporada, informó Ramiro Durán García, subsecretario de Protección Civil de Coahuila.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las condiciones de humedad favorecerán la presencia de precipitaciones en la citada Región, integrada por los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente, con un incremento en las probabilidades de lluvia durante este jueves.

A la par, se anticipa una nueva ola de calor, aunque se prevé que estos episodios comiencen a disminuir conforme avance septiembre y se acerque el cambio hacia condiciones más frescas.

«Para la Región Sureste tenemos probabilidades de lluvia o aumentando las probabilidades para el día jueves, vamos a estar dentro de una nueva ola de calor y ya van a ser las últimas, ya van a empezar los frentes fríos», explicó Durán García.

Indicó que la temporada de frentes fríos comenzará oficialmente este 15 de septiembre y se extenderá aproximadamente hasta el 15 de mayo, período durante el cual se estima el ingreso de entre 53 y 56 sistemas frontales.

«Según datos de la Conagua, nos marcan que van a ser más intensos, derivado del fenómeno del ‘Niño’, que así como tuvimos mayor intensidad de lluvias, también olas de calor, así van a ser más intensos, más drásticos, los frentes fríos, va a bajar más la temperatura», señaló. (OMAR SOTO)