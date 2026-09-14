Cáritas de Catedral pone en marcha “Caridad Express” para apoyar a personas vulnerables

El programa ofrecerá alimentos calientes de manera gratuita, inicialmente dos días por semana, a personas en situación vulnerable que acudan a las instalaciones de Cáritas de Catedral, en el Centro Histórico de Saltillo

A partir de este lunes, Cáritas de Catedral y la Diócesis de Saltillo pusieron en marcha el proyecto “Caridad Express”, mediante el cual ofrecerán alimentos calientes de manera gratuita a personas en situación vulnerable que acudan a las instalaciones ubicadas en la calle Juárez, entre General Cepeda y Bravo, en la Zona Centro de Saltillo.

Juan Manuel Ledezma Ramírez, párroco de la Catedral de Santiago en Saltillo, explicó que la iniciativa busca brindar una ayuda inmediata a quienes enfrentan condiciones adversas y requieren de un alimento durante su paso por el Centro Histórico.

El servicio operará inicialmente dos días por semana, con la intención de ampliarlo gradualmente a cuatro, seis y posteriormente los siete días de la semana. La meta, indicó el sacerdote, es que después de enero del 2027 pueda ofrecerse diariamente, en un horario de 12 del mediodía a 1 de la tarde, sin que las personas tengan que cumplir algún requisito para recibir los alimentos.

“No vamos a pedir ningún requisito, porque en torno a la comida no hay que poner ningún código. No hay ningún código de acceso; o sea, es la persona necesitada”, afirmó Ledezma Ramírez, quien destacó que el programa está dirigido a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad, particularmente a personas que pueden encontrarse en las calles y espacios públicos del Centro Histórico.

Finalmente, explicó que “Caridad Express” será financiado principalmente gracias a las aportaciones de los fieles, quienes colaboran con despensa y recursos económicos. El objetivo, dijo, es fortalecer gradualmente este servicio para que Cáritas pueda mantener una atención constante a las personas que requieren apoyo alimentario en el primer cuadro de la ciudad. (OMAR SOTO)