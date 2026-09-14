Detiene Comisaría a 15 personas por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre la detención de 15 personas durante este fin de semana por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública.

Estas detenciones se realizaron en las colonias Sierras del Sur, La Herradura, Los Valdez y en la Zona Centro, las cuales se suman a las 254 registradas durante los seis fines de semana anteriores, como parte del operativo que busca concientizar y erradicar la ingesta de alcohol en las calles.

“La indicación de nuestro alcalde Javier Díaz González ha sido muy clara. Al momento suman 269 personas detenidas y no bajaremos la guardia en este operativo que encabeza la Policía Municipal y en el que participan elementos de los distintos agrupamientos”, señaló Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad.

Además, Garza Félix exhortó a la ciudadanía a no realizar este tipo de prácticas y, en caso de presenciar a quien lo haga, reportarlo a través de las líneas de atención de la Comisaría de Seguridad.

“Como siempre lo decimos, Saltillo es la capital más segura del país gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, pero en especial con la ciudadanía.

Por ello, las y los invito a poner su granito de arena; en este caso, no consumir bebidas embriagantes en la vía pública y a reportar a quien lo haga. Porque al final, este operativo es para brindar un ambiente más seguro para todas y todos al interior de las colonias de Saltillo”, dijo Garza Félix. (El Heraldo de Saltillo)