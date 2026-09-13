MARS destaca el honor, lealtad y patriotismo de Las Fuerzas Armadas de México

El edil evocó los valores que enmarcan el Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Torreón.- La mañana de este domingo el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presidió junto a autoridades civiles y militares, la ceremonia conmemorativa del 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

El presidente municipal destacó que este es uno de los episodios más emblemáticos de la historia del país, y simboliza el honor, lealtad, patriotismo y amor inquebrantable a la Nación.

“Este día evocamos con respeto, admiración y profundo fervor patriótico la memoria de aquellos jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar que, el 13 de septiembre de 1847, en la defensa del Castillo de Chapultepec, escribieron una de las páginas más gloriosas de nuestra historia nacional. Recordamos a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, cuyos nombres quedaron inscritos para siempre en la memoria de México”.

Asimismo, el edil refrendó su reconocimiento a quienes actualmente continúan defendiendo los más altos intereses de la Nación. “A nombre del Gobierno Municipal y de la ciudadanía de Torreón, expresamos nuestra gratitud, respeto y admiración al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a la Armada de México. Instituciones que con honor, disciplina y lealtad sirven a nuestro país todos los días. Con su ejemplo de valor, profesionalismo y compromiso con México, se han ganado la admiración, confianza y gratitud de las familias mexicanas”.

Dijo que en Coahuila y particularmente en Torreón, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para preservar la paz, el orden y la tranquilidad de la ciudadanía.

Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno de seguir fortaleciendo la coordinación institucional. “Por ningún motivo permitiremos que se vulneren la paz, la tranquilidad y las fortalezas sociales, económicas y productivas que con tanto esfuerzo hemos construido durante años. “Los Niños Héroes defendieron el futuro de México. Hoy nos corresponde a nosotros defender el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes”.

De igual forma, Riquelme Solís destacó el liderazgo y la visión social del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien encabeza desde el Estado el trabajo coordinado que permite que hoy Torreón viva una etapa de renovada confianza y amplio potencial de progreso.

De esta forma, en el evento que se enmarca en las celebraciones del mes patrio y el 119 aniversario de Torreón como ciudad, el alcalde señaló que es importante renovar el compromiso con la Patria, expresar respeto por las instituciones y admiración por las Fuerzas Armadas.

“Que la memoria de los Niños Héroes siga iluminando el camino de las nuevas generaciones, que su ejemplo de valor siga inspirando nuestro actuar y que el amor por México siga siendo la fuerza que nos una como nación. Trabajando unidos por nuestra patria, por Torreón y por Coahuila, juntos ¡Vamos Seguros!

Estuvieron también el General Brigadier E.M. Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de la Laguna; diputada Olivia Martínez Leyva, diputada Local; general Brigadier Guardia Nacional de Estado Mayor Isaac Guzmán Rojas, en representación del comandante de la Coordinación Estatal Coahuila; coronel de Infantería César Lara Tinoco, comandante del 33 Batallón de Infantería; coronel Guardia Nacional de Estado Mayor Fernando Rosas Clemente, comandante de la 23 Coordinación de Unidad; Carlos Rangel Gámez, delegado de la Fiscalía General del Estado, Región Laguna; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor; comisario Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal de Torreón. (El Heraldo de Saltillo)