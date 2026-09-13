Abandona Checo Pérez en Madrid

Ciudad de México.- El rendimiento por el que apostó Sergio Pérez en Madrid no fue suficiente para terminar la carrera.

Antes de terminar la vuelta 33 de 57 pactadas, Cadillac hizo el llamado al mexicano para que retirara el monoplaza por problemas en el sistema de refrigeración, lo que deja varias dudas en el garaje.

Checo avanzó del lugar 18 al 15 en la arrancada mostrando estabilidad en el MAC-26 y sus habilidades en el circuito callejero, pero la situación cambió cuando decidió parar en pits en el Virtual Sartre Car.

El tapatío volvió a su posición de salida y ya no pudo recuperar terreno. Antes de volver a boxes, perdió más de 8 décimas de segundo con respecto a Fernando Alonso, de Aston Martin, el hombre que tenía delante.

Valtteri Bottas se mantuvo en competencia un par de vueltas más para recolectar la más información sobre qué ajustes hacer en el auto para las siguientes carreras.

La siguiente cita será en Azerbaiyán el 26 de septiembre, un trazado donde Pérez ya ganó en dos ocasiones en 2021 y 2023, y donde buscará su mejor resultado de la temporada. /AGENCIA REFORMA)