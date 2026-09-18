Motociclista resulta gravemente lesionado tras accidente en Ramos Arizpe

Un motociclista resultó con lesiones de gravedad luego de sufrir un accidente vial cuando se dirigía hacia su centro de trabajo en el Parque Industrial PIDECO, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital de Saltillo.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, el lesionado fue identificado como Osiel Alejandro López Sánchez, quien se desplazaba desde la colonia La Ciénega con dirección a la empresa ZF al momento de registrarse el percance.

El accidente ocurrió en el cruce semaforizado del boulevard Plan de Guadalupe, en su cruce con calle De la Fuente, cuando se impactó con el costado de un auto. Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al motociclista.

Durante la valoración, los paramédicos detectaron que el hombre presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, condición que ameritó su traslado para recibir atención médica especializada. El paciente fue llevado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo.

Protección Civil informó que, al ingresar al hospital, el motociclista fue intubado de manera inmediata debido a la gravedad de las lesiones. Asimismo, se indicó que la persona sí portaba casco de protección al momento del accidente.

Según información preliminar, se presume que debido a la fuerza del impacto el casco pudo haberse desprendido de la cabeza del motociclista, dejándolo sin protección al momento de caer y ocasionándole el traumatismo craneoencefálico severo. (EDUARDO SERNA)