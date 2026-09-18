Impulsan detección temprana del Alzheimer para mejorar tratamientos

Monterrey, NL.- Los recientes avances médicos han cambiado por completo el panorama del Alzheimer, pues ahora es posible una detección temprana y un tratamiento para mejorar la calidad de vida con esta enfermedad.

En su libro Mi amigo el Alzheimer, el médico Amador Macías Osuna hace un recorrido por diferentes aspectos que rodean este padecimiento, con el objetivo de que más personas puedan ser diagnosticadas a tiempo.

“Hoy cambiamos la forma del diagnóstico a una fase más temprana para valorar opciones nuevas que puedan ser más efectivas”, señala el geriatra, fundador de la Asociación Alzheimer de Monterrey.

“No es curativo todavía al momento, pero (el tratamiento) tiene un mejor impacto”.

El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

En los últimos años, explica Macías, han surgido avances que permiten hacer diagnósticos más oportunos y medicamentos que, si bien no revierten la enfermedad, si alentan el deterioro.

Antes había que esperar a un nivel avanzado para confirmar un diagnóstico y actualmente existen pruebas, llamadas biomarcadores en sangre, que logran predecir el riesgo hasta 10 años antes de los primeros síntomas.

“Esto va de la mano con sustancias nuevas que han surgido que no curan la enfermedad, pero son más efectivas para enlentecer el deterioro cognitivo”.

Su libro presenta esta información con un lenguaje amigable para la población en general.

La primera parte del texto está enfocado a comprender la enfermedad y lo que sí se puede hacer para prevenirla, que consiste en cuidar factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, colesterol alto, obesidad y depresión.

“En México estamos teniendo un envejecimiento acelerado.

Hay necesidad de un diagnóstico temprano”, dice Macías.

También destaca la importancia de tratar a tiempo los aspectos legales y financieros, pues a menudo surgen problemas ante familiares que buscan aprovecharse de los pacientes.

Además, dedica un espacio para abordar la importancia del cuidado a los cuidadores.

“Los cuidadores son fundamentales y aquí yo hablo de los ‘héroes invisibles’”, dice el médico, “Tienen que estar en buena salud para que el paciente también esté bien”.

El libro está a la venta en Amazon y de forma directa con el autor. Información al correo doctor@amadormacias.com. (AGENCIA REFORMA)