Autoridades activan protocolos tras señalamientos de presunto acoso en CECyTEC Ramos Arizpe 

Autoridades educativas activaron los protocolos de atención e investigación correspondientes ante los señalamientos de un presunto caso de acoso que habría afectado a una estudiante del CECyTEC plantel Ramos Arizpe, situación que este viernes generó expresiones de respaldo por parte de integrantes de la comunidad estudiantil.

Como parte de las acciones emprendidas, el caso es revisado a través de los mecanismos institucionales establecidos para este tipo de situaciones, con el propósito de recabar información, escuchar a las personas involucradas y esclarecer los hechos, privilegiando en todo momento la protección y confidencialidad de la estudiante.

La situación tomó relevancia luego de que alumnos colocaran diversos carteles en el exterior del plantel, localizado en el Parque Industrial Santa María, mediante los cuales manifestaron su apoyo a su compañera y solicitaron que el señalamiento sea atendido por las instancias educativas.

Entre las publicaciones y mensajes difundidos por miembros de la comunidad escolar se identifica a un trabajador como Alberto N., a quien se atribuyen presuntas conductas inapropiadas hacia una alumna. Hasta el momento no existe una resolución que establezca alguna responsabilidad, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar lo ocurrido mediante la investigación iniciada.

Asimismo, se ha exhortado a cualquier estudiante que considere haber enfrentado una situación similar a recurrir a los canales institucionales y autoridades correspondientes para presentar su testimonio.

Con la activación de los protocolos, las autoridades educativas darán seguimiento al caso para esclarecer los señalamientos y determinar las acciones que correspondan conforme avance la investigación, bajo criterios de protección a los estudiantes y respeto al debido proceso de todas las personas involucradas. (EDUARDO SERNA)