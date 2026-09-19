Fortalece Javier Díaz limpieza de plazas y arroyos por todo Saltillo

Brigadas de “Aquí Andamos” recuperan más espacios de convivencia familiar

Para que las familias saltillenses cuenten con espacios más limpios y seguros, el alcalde Javier Díaz González mantiene sus labores de limpieza y deshierbe de plazas, áreas verdes y arroyos en los diferentes sectores de la ciudad.

En el sur de Saltillo, cuadrillas de “Aquí Andamos” realizaron trabajos de limpieza general y deshierbe en las plazas públicas del fraccionamiento Lomas del Refugio, ubicadas entre las calles Manaus y Curitiba, así como en el espacio entre las vialidades Chile y Santiago.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, en estos puntos se retiró maleza, basura y desechos acumulados, con el propósito de recuperar estos sitios para el beneficio directo de niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y vecinos en general.

De manera simultánea, brigadas municipales continúan los intensos trabajos de limpieza integral y deshierbe de arroyos y afluentes en diferentes puntos de Saltillo.

Entre los sitios atendidos se encuentra el cauce ubicado entre las calles Doctores, Mirador y Avenida del Rosal, de la colonia Mirador, al poniente de la ciudad, donde se eliminaron desechos, maleza y basura.

El alcalde Javier Díaz González recordó a la población hacer uso del Chat Bot “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún servicio público en la ciudad. (El Heraldo de Saltillo)