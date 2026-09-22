Defiende Sheinbaum nivel de deuda pública: ‘No hay de qué preocuparse’

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nivel de la deuda pública del país, aseguró que su Gobierno realiza una administración responsable de los compromisos financieros y sostuvo que “no hay nada de qué preocuparse”.

La mandataria afirmó que el endeudamiento debe analizarse principalmente como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) y sostuvo que México mantiene niveles inferiores a los registrados en otros países, además de contar con capacidad para hacer frente a sus obligaciones.

“La deuda pública se mide principalmente con relación al PIB. Estamos haciendo una administración responsable de la deuda, está garantizada la capacidad de pago y no hay nada de qué preocuparse”, sostuvo.

Sheinbaum rechazó que el endeudamiento se utilice de manera directa para financiar pensiones, becas u otros componentes del gasto corriente, luego de ser cuestionada sobre el crecimiento de esos compromisos y su relación con la deuda pública.

“No hay gasto corriente en el Gobierno o inversión que represente recursos de manera directa que se esté pagando con deuda. La deuda se tiene que usar porque así está la ley para proyectos de infraestructura y en esos se está utilizando”, afirmó.

La presidenta explicó que los cambios realizados por el Inegi en el cálculo del PIB tienen efectos sobre la proporción que representa el endeudamiento y señaló que México se encuentra entre los países de la OCDE con menor deuda respecto al tamaño de su economía.

La deuda bruta del sector público, sin embargo, ha mantenido una trayectoria ascendente durante poco más de una década, al pasar de representar 42.4 por ciento del PIB en 2015 a un estimado de 54.8 por ciento para 2026, según datos de Hacienda y los Precriterios Generales de Política Económica 2027.

El pasado 8 de septiembre, especialistas consultados por REFORMA advirtieron que, aunque México mantiene una relación deuda a PIB menor a la de otras economías de América Latina, el principal foco de atención debe ser el ritmo de crecimiento del endeudamiento y la necesidad de estabilizar su trayectoria.

Al cierre de julio de este año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 51.5 por ciento del PIB, mientras el déficit presupuestario fue 268 mil millones de pesos menor a lo programado y el balance primario registró un superávit de 13 mil millones, de acuerdo con Hacienda. (AGENCIA REFORMA)