Donald Trump firma acuerdo con Groenlandia y Dinamarca

La Casa Blanca confirmó que el acuerdo de seguridad garantiza la presencia militar estadounidense permanente y «todas las otras necesidades» de Estados Unidos en la isla ártica.

Nueva York, Estados Unidos.- Durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Donald Trump firmó junto a representantes de Dinamarca y Groenlandia un acuerdo de seguridad para el territorio ártico.

La firma se da tras meses de tensión por el estatus de Groenlandia y su valor estratégico.

Con este pacto, Estados Unidos obtiene autoridad permanente para garantizar la seguridad de la isla y podrá ampliar su despliegue militar.

No obstante, Groenlandia no pasa a ser territorio estadounidense, algo que Trump había buscado por meses. La isla seguirá siendo autónoma y parte del Reino de Dinamarca, como subrayó la primera ministra Mette Frederiksen. Ella aseguró que el acuerdo respeta la soberanía danesa y el derecho de Groenlandia a decidir su futuro.

Desde la Casa Blanca señalaron que la presencia militar a largo plazo busca proteger no solo a Estados Unidos, sino también a los aliados de la OTAN. El convenio incluye acceso militar, derecho de sobrevuelo y presencia permanente de tropas estadounidenses, además de limitar la instalación de bases e inversiones de China y Rusia en la isla.

Cabe señalar que Washington ya operaba en Groenlandia desde la Base Espacial Pituffik, usada para detectar misiles y monitorear el espacio, en virtud de un acuerdo de 1951.

Además, Rusia ha incrementado su capacidad militar en el Ártico en los últimos años, mientras China intenta ganar influencia económica en una región rica en minerales.

Aunque el acuerdo ya se firmó, aún debe pasar por los parlamentos de Dinamarca y Groenlandia para entrar en vigor. (El Heraldo de Saltillo)