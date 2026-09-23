Serán del 3 al 30 de octubre las actividades del décimo Festival de Aves Migratorias en el MUSAVE

La directora del Museo de las Aves de México (MUSAVE), Sofía Strozzi, dio a conocer que, del 3 al 30 de octubre próximos, se llevarán a cabo las actividades del noveno Festival de las Aves Migratorias, evento en el que se incluyen pláticas, talleres, observaciones de aves, un ciclo de cine de terror y muchas otras actividades más.

Señaló que las actividades de este festival en su edición 2026 se han diseñado para ser disfrutadas por chicos y grandes, quienes de esta manera podrán conocer más sobre el fenómeno de la migración de diferentes especies de aves que inicia en estos meses de otoño.

Indicó que entre estas actividades están la observación “Conoce a las aves migratorias”, aves, que tendrá lugar el sábado 3 de octubre a partir de las 8:00 de la mañana en el lago de la Ciudad Deportiva, lugar que en esta temporada recibe la visita de múltiples especies de aves migratorias que recorren grandes distancias desde Canadá y Estados Unidos hasta México, en busca de alimento, refugio y condiciones favorables para pasar el invierno.

El viernes 16 de octubre se realizará la charla “Aves migratorias, mujeres y aviturismo”, a cargo de la destacada fotógrafa de la naturaleza Estrella Posada, en el auditorio del Museo de las Aves en punto de las 10:00 de la mañana, misma que será transmitida también a través de Facebook.

También destacan las observaciones de aves que se realizarán el 9 de octubre en la laguna de GM, en Ramos Arizpe y en la Universidad Carolina el 24 de octubre, así como el concurso de observación de aves “Todas las aves cuentan”, el cual es abierto para todo público, sin restricciones de edad y que tendrá como área de observación todo el municipio de Saltillo, mismo que tendrá verificativo el 10 de octubre durante todo el día y cuya premiación se realizará el 17 de octubre.

Además, durante los miércoles 7, 14 y 21 de octubre se realizará el Ciclo de Cine de Terror Mexicano, en el que se presentarán en ese mismo orden de fechas los filmes “Los otros”, “El Espinazo del Diablo” y “Coraline”, todos en horario de las 5:00 de la tarde, siendo la entrada totalmente gratuita para las y los asistentes.

De igual manera destacan la realización el 30 de octubre de la pasarela de Catrinas con la temática de aves extintas, a las 10:00 de la mañana, también en el auditorio del museo y la inauguración del altar de muertos dedicado al ave conocida como caracara de Isla Guadalupe y la exposición de huevos de aves extintas a cargo de alumnos de la Universidad CNCI, a las 12:00 del mediodía.

La directora invitó a los saltillenses a estar pendientes de las redes sociales del Museo de las Aves, donde se dará a conocer a detalle más información sobre las actividades de este festival. (ÁNGEL AGUILAR)