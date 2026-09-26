Productores reconocen respaldo de Ramos Arizpe al campo

Destacan beneficios de los programas municipales para reducir gastos y mantener activas sus tierras

Productores de Ramos Arizpe destacaron el beneficio que representan los programas dirigidos al campo, al permitirles reducir gastos y contar con mejores condiciones para continuar trabajando sus tierras y atendiendo las necesidades de sus familias.

María Lidia Piña García, beneficiaria del programa de avena forrajera, resaltó que este tipo de apoyos representan un alivio para la economía de quienes dependen de la actividad rural, particularmente ante el incremento en los costos de los insumos necesarios para producir.

Por su parte, Juan José Valero López destacó la importancia de mantener programas que permitan a los productores aprovechar las temporadas de siembra y disminuir parte de los gastos que implica trabajar la tierra y producir alimento para el ganado.

Ambos productores forman parte de los beneficiarios de la reciente entrega de semilla certificada de avena forrajera, mediante la cual se pusieron a disposición mil bultos de 40 kilogramos cada uno, equivalentes a 40 toneladas, con un esquema de apoyo del 50 por ciento del costo por parte de los gobiernos Estatal y Municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la entrega de semilla es sólo una de las acciones que actualmente se desarrollan para respaldar a las familias de las comunidades rurales.

“Sabemos lo difícil que es trabajar en el campo, lo que cuestan los insumos y todo el esfuerzo que hacen nuestras familias. Nuestro compromiso es seguir acercándoles programas y herramientas que realmente les sirvan y que lleguen hasta sus comunidades”, expresó.

Entre las acciones que se mantienen para el sector se encuentran los trabajos de rastreo y barbecho para la preparación de tierras, programas de apoyo a la producción, entrega de apoyos sociales y acciones para mejorar las condiciones de los ejidos.

También se encuentra “En Tu Ejido Tú Decides”, esquema mediante el cual cada comunidad determina las obras prioritarias que requiere, así como la Ruta Ejidal “Todos por Más”, que opera lunes y viernes para facilitar el traslado de habitantes de distintas comunidades hacia la cabecera municipal y acercarlos a consultas médicas, trámites, compras y otros servicios.

Gutiérrez Merino reiteró que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, continuarán desarrollándose proyectos y programas para fortalecer la actividad productiva y mejorar la calidad de vida de las familias del campo de Ramos Arizpe. (El Heraldo de Saltillo)