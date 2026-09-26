Celebran edición 2026 del Festival de la Paella en Saltillo

Más de 40 puntos gastronómicos participaron en la edición 2026 del Festival de la Paella de CANIRAC Saltillo, realizado este sábado en los jardines de la Universidad La Salle Saltillo

Con la participación de más de 40 puntos gastronómicos, este sábado se llevó a cabo la edición 2026 del Festival de la Paella, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Saltillo, en los jardines de la Universidad La Salle Saltillo.

El presidente de CANIRAC Saltillo, Isidoro García Reyes, destacó la respuesta de los participantes y asistentes.

«Tenemos más de 40 puntos gastronómicos entre competidores, restaurantes, alianzas, degustaciones. Y agradecer todo el apoyo que nos brinda el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, para realizar ese tipo de eventos», señaló.

Explicó que el festival representa también una oportunidad para generar actividad económica tanto dentro del evento como en distintos sectores de la ciudad, además de contar nuevamente con Ramos Arizpe como municipio invitado, cuya representación estuvo encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, participó con la preparación de una paella.

García Reyes informó que se contempló una asistencia cercana a las tres mil personas.

«Prácticamente la gastronomía está preparada para que la gente pueda venir y pueda pasar una gran velada a partir de las 5 de la tarde, pueda disfrutar de un ambiente familiar, un ambiente entre amigos», manifestó el presidente de CANIRAC Saltillo (OMAR SOTO)