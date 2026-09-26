Sigue creciendo la industria de servicios en Saltillo

Acompañado por su esposa Luly López Naranjo, alcalde Javier Díaz inaugura Lulo Gelato & Sorbetto en Parque Centro

El alcalde Javier Díaz González, acompañado por su esposa Luly López Naranjo, inauguró Lulo Gelato & Sorbetto, ubicado en Parque Centro, y destacó que Saltillo mantiene condiciones de seguridad y competitividad que favorecen el emprendimiento.

“En Saltillo se sigue emprendiendo y nuestra ciudad se sigue consolidando como una de las más competitivas”, expresó.

El alcalde destacó que, gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y al trabajo coordinado entre el Estado y el Municipio, Saltillo mantiene condiciones de seguridad que permiten que se desarrollen nuevos proyectos y, al mismo tiempo, que las familias puedan disfrutar y convivir con tranquilidad.

“Es impresionante como Saltillo y Coahuila se consolidan entre los mejores lugares para vivir. La seguridad nos permite que se pueda emprender y que nuestras familias puedan convivir y salir en paz”, afirmó Javier Díaz.

Mauricio Vélez Estrada, director general de Lulo Gelato & Sorbetto, mencionó que la apertura en Saltillo representa la séptima tienda de la marca y destacó el carácter familiar de este proyecto.

“Lulo es familia, es congregarnos en torno al helado; es el sueño de traer el mejor producto. Prueben todos los sabores. Saltillo es nuestra séptima tienda y es un honor y un gusto estar aquí; tenemos mucho cariño por Coahuila”, comentó.

Por su parte, Melissa Quijano Aguirre señaló que Lulo Gelato & Sorbetto llega a Parque Centro con una propuesta que combina tradición, creatividad e ingredientes reales.

“Lulo representa la felicidad en cada momento. Ubicado en Parque Centro, en el corazón de Saltillo, buscamos convertir cada sabor en una experiencia”, mencionó.

El alcalde Javier Díaz reiteró que su administración continuará trabajando para preservar las condiciones que permiten que Saltillo sea una ciudad segura, competitiva y con oportunidades para emprender. (El Heraldo de Saltillo)