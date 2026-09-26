Inauguran Lulo Gelato & Sorbette en Parque Centro de Saltillo

La nueva sucursal representa la llegada a Saltillo de una franquicia originaria de Monterrey, que ofrece más de 30 sabores de gelatos y sorbettos, además de productos elaborados de manera artesanal

Con una oferta de más de 30 sabores de gelatos y sorbettos, este sábado fue inaugurada la primera sucursal de Lulo Gelato & Sorbette en Saltillo, ubicada en Parque Centro, con lo que la franquicia originaria de Monterrey amplía su presencia en el norte del país y apuesta por el crecimiento comercial de la capital de Coahuila.

Durante la inauguración, la propietaria de la sucursal, Melissa Quijano Aguirre, explicó que Lulo cuenta actualmente con cinco establecimientos en Monterrey, ubicados en Calzada del Valle, el Centro de San Pedro, Cordillera, Arboleda y Esfera, además de una sucursal en Guadalajara y ahora la primera en Saltillo.

«Lo que pueden encontrar son gelatos y sorbettos de primera calidad. Contamos con más de 30 sabores de gelatos que son base leche, sorbettos base agua y hay cuatro sabores que son sin azúcar», señaló.

Entre los productos que distinguen al establecimiento se encuentra el cono tipo waffle de mantequilla, elaborado en casa, así como los Lulo Bites, pequeñas bolas de nieve de pistacho y vainilla cubiertas con chocolate crocante.

Quijano Aguirre invitó a las familias saltillenses a conocer el nuevo establecimiento, que permanecerá abierto de lunes a domingo, de las 12 del mediodía a las 9:30 de la noche, en Parque Centro, al que definió como «el nuevo corazón de Saltillo».

«Hay que apostarle a Saltillo porque es una ciudad segura, es una ciudad bonita y porque somos de aquí y aquí queremos vivir y vivir bien», expresó la empresaria.

Destaca Javier Díaz impulso al emprendimiento

Durante el evento, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, felicitó a Melissa Quijano y a su familia por la apertura del nuevo negocio y destacó que la instalación de nuevos establecimientos refleja el dinamismo económico de la ciudad.

«En Saltillo se sigue emprendiendo, se siguen instalando negocios, Saltillo se sigue consolidando como una de las ciudades más competitivas de nuestro país», afirmó.

El edil señaló que recientemente, durante una convención de la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales realizada en Oaxaca, otros presidentes municipales le preguntaron por las condiciones que han permitido a Saltillo y Coahuila mantener su desarrollo.

Díaz González atribuyó parte de estas condiciones a la seguridad y tranquilidad que prevalecen en la región, al señalar que esto permite que puedan instalarse nuevos negocios y que las familias cuenten con espacios para convivir, recrearse y tener esparcimiento.

«La seguridad nos ha permitido que este tipo de negocios se puedan instalar, se puedan emprender, se puedan llevar a cabo, pero sobre todo que nuestras familias podamos estar con paz, con tranquilidad, con seguridad, podamos convivir, podamos tener recreación, esparcimiento y, al final de cuentas, esto nos genera una mejor comunidad», manifestó.

Finalmente, el alcalde reconoció a la familia de la empresaria por continuar apostando por nuevos proyectos que, además de representar opciones para los consumidores, generan empleos y contribuyen a la actividad económica de Saltillo.

«Felicidades a Lulo, felicidades Mauricio por esta nueva innovación. Felicito a Alberto Salinas, a Melissa, a toda su familia porque siempre están viendo cómo emprender en diferente tipo de negocios que generan empleo, pero sobre todo que son una opción importante para nuestro Saltillo, para nuestra comunidad», expresó. (OMAR SOTO)