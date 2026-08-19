Avanza rehabilitación de pavimento en bulevar Francisco Coss

Con la aplicación de riego de sello se brinda mayor seguridad a la arteria y a los automovilistas

El Gobierno Municipal de Saltillo avanza en la rehabilitación del pavimento del bulevar Francisco Coss, donde las brigadas de “Aquí Andamos” aplican riego de sello para prolongar la vida útil de la carpeta asfáltica y mejorar las condiciones de circulación.

Por iniciativa del alcalde Javier Díaz González, en esta importante arteria se coloca una emulsión asfáltica que se complementa con piedra triturada. Este procedimiento ayuda a prevenir la aparición de grietas, impermeabiliza la superficie y permite un mejor agarre de los neumáticos.

Los trabajos se desarrollan en una primera etapa de oriente a poniente, a partir de la calle Nazario S. Ortiz Garza, y permiten renovar las condiciones de la superficie de rodamiento y la imagen de este sector de la ciudad.

De manera simultánea, personal de “Aquí Andamos” trabaja en la rehabilitación del pavimento de la calle Mariano Abasolo, entre E. Aguirre Benavides y Constituyentes de 1917, en la colonia Topochico.

El Gobierno Municipal mantiene estas labores en distintos sectores de Saltillo para atender las vialidades que requieren intervención y mejorar las condiciones en las que diariamente se desplazan miles de automovilistas. (El Heraldo de Saltillo)