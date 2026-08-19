Fundamental el fortalecimiento de la proveeduría local para enfrentar la competencia de autos chinos

El director de Fomento Económico de Saltillo, Enrique Garza Naranjo, aseguró que ante la amenaza que representan para la industria automotriz de la región los vehículos fabricados en China, se requiere de una estrategia enfocada al fortalecimiento de la proveeduría local, además de buscar la manera de que las amadoras que tienen presencia en el sureste de Coahuila vean la posibilidad de producir también unidades más económicas para competir con los precios de aquellas fabricadas en el país asiático.

Indicó que ante el incremento en México de vehículos provenientes de China – que de acuerdo con expertos está derivando en el estancamiento de la producción automotriz nacional – también el Gobierno Federal debe tomar acciones que incluyen la aplicación de aranceles para que las armadoras chinas suban sus precios y éstos se igualen a los de las unidades que aquí se fabrican, para animar a las personas a consumir lo local.

Destacó que tema de los autos chinos tiene varios bemoles, siendo el principal que aunque ciertamente se trata de autos más económicos, lamentablemente cuando sucede algún accidente o hay una descompostura no es fácil conseguir refacciones, lo que hace que los propietarios tengan que esperar un largo tiempo para la reparación de sus vehículos.

“Algo que yo veo muy importante, es que hay que consumir lo nacional, lo hecho en México, porque eso genera más empleo, levanta la economía y en ese sentido hay que apoyar a todas las empresas grandes que están fabricando aquí, que de alguna manera se arriesgaron e invirtieron en nuestro país, invirtieron en el estado, en la Región Sureste y le están apostando al crecimiento, entonces hay que apoyarlos consumiendo sus autos, es lo que vemos y lo que tenemos que hacer”, señaló el directivo.

“No estamos en contra de los autos chinos, que ciertamente son más económicos, sin embargo hay que apoyar lo local e igualmente las empresas de la región también tienen que ponerse las pilas para producir autos más económicos. Recordemos que esto es una cadena que va desde la chica, mediana y pequeña empresa y todos se ven beneficiados con la producción de las grandes maquiladoras, grandes empresas como Stellantis o como GM que tienen presencia aquí en la ciudad”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)