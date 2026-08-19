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245 jóvenes que ya transforman sus comunidades se convierten en Líderes del Mañana

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El Heraldo de Saltillo
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La convocatoria para la generación 14 de líderes del mañana se abrió el 18 de agosto y pueden iniciar el proceso de registro en lideresdelmanana.tec.mx

Monterrey.- Proyectos para ampliar oportunidades educativas, impulsar la participación de jóvenes en ciencia y tecnología, proteger el medio ambiente, desarrollar soluciones para sus comunidades o promover la salud sexual, forman parte de las iniciativas que ya encabezan las y los estudiantes que integran la 13ª Generación de Líderes del Mañana del Tecnológico de Monterrey.

La nueva generación la integran 245 estudiantes, 239 originarios de México, 3 de Guatemala, 2 de Honduras y 1 de Panamá. Llegan a 19 campus de la Institución, para estudiar carreras como Negocios, Tecnologías Computacionales, Medicina, Ingenierías en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, Robótica y Sistemas Inteligentes, entre otras.

Su selección formó parte de un proceso al que se registraron más de 34 mil aspirantes de México y Latinoamérica y del cual destacaron por su desempeño académico, su trayectoria de liderazgo social y los proyectos en beneficio de sus comunidades.

“Nos entusiasma recibir a 245 jóvenes con talento académico extraordinario, con un liderazgo y un compromiso genuino con sus comunidades porque en el Tec encontrarán una plataforma para fortalecer sus capacidades, ampliar el impacto de lo que ya están haciendo y construir nuevas posibilidades para ellos y para quienes los rodean. En México y Latinoamérica hay más talento que oportunidades, por eso, Líderes del Mañana es resultado de una comunidad que cree en la educación y que suma esfuerzos para seguir impulsando a las y los jóvenes que serán líderes del mañana”, señaló Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey.

Desde 2013, más de 2,561 jóvenes de México y América Latina han participado en el programa, 940 continúan su formación profesional y 1,621 han egresado. De las 9 generaciones de estudiantes que ya terminaron sus estudios, 8 de cada 10 ha encontrado trabajo a los 3 meses de haberse graduado; 1 de cada 5 cursan posgrados en universidades internacionales y 4 de cada 10 vivieron una experiencia internacional. De los egresados, el 46% son la primera generación que cursa estudios profesionales en sus familias.

Ese impacto puede observarse en ámbitos tan distintos como salud, ciencia, sostenibilidad, emprendimiento y desarrollo comunitario. Mariana Delgado, egresada de Ingeniería Mecatrónica y de la tercera generación de Líderes del Mañana, creó RCPractica, un dispositivo portátil para la enseñanza de reanimación cardiopulmonar con el que ha capacitado a miles de personas. Otros integrantes de la comunidad han desarrollado tecnología para la detección temprana de cáncer de mama, soluciones para el tratamiento sustentable del agua y proyectos comunitarios para la conservación de manglares.

Estas historias reflejan el propósito de Líderes del Mañana: que la educación funcione como una plataforma que amplifique el talento y permita que las ideas y acciones que los jóvenes ya impulsan alcancen nuevas dimensiones.

La ceremonia de bienvenida de la Generación 13 se realizó este 17 de agosto en Campus Monterrey del Tecnológico de Monterrey y reunió a estudiantes, familias, integrantes de la comunidad Tec, donantes, aliados y a Marinela Servijte, como madrina de la generación.

“Como madrina de esta generación me gustaría invitarles a seguir abriendo puertas tanto para ustedes como para las y los jóvenes que vienen detrás de ustedes, siempre inspirando y buscando la forma de trascender. Recuerden que el sueño arranca a partir de hoy, pero su impacto es para toda la vida; hoy ya son parte de un propósito mayor. Nunca olviden que a partir de hoy y en conjunto construiremos una mejor sociedad. Por favor, nunca pierdan la capacidad de soñar en grande y ver por los demás”, destacó Marinela Servijte, empresaria y filántropa mexicana, cofundadora y directora por 18 años de Papalote Museo del Niño.

La llegada de esta generación marca también el inicio de un nuevo ciclo: a partir del 18 de agosto, el Tecnológico de Monterrey abre la convocatoria para conformar la Generación 14 de Líderes del Mañana, dirigida a jóvenes de México y América Latina con talento académico extraordinario, liderazgo social y proyectos que busquen generar cambios en sus comunidades. El proceso de registro estará abierto en https://lideresdelmanana.tec.mx/. (El Heraldo de Saltillo)

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