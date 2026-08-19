Revisará Luz Elena en plenaria con diputados los pendientes para lo que resta del ejercicio legislativo

La diputada electa del Distrito 13 de Saltillo, Luz Elena Morales Núñez, se dijo lista para reincorporarse a su labor como presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila el próximo martes1 de septiembre, luego de solicitar licencia por tiempo indefinido para contender en la pasada elección del 7 de junio para la renovación del Poder Legislativo, siendo reemplazada por su suplente Rocío Ramos Moncada.

Indicó que previo a esta fecha, sostendrá una reunión con sus compañeras y compañeros legisladores para revisar los temas pendientes y aquellos asuntos que pudieran representar mayor prioridad para lo que resta del ejercicio legislativo.

“Me reincorporo al Congreso a partir del primero de septiembre y estaremos en la última semana de agosto viendo con mis compañeras y compañeros la reunión plenaria donde se definirán los temas que se abordarán en el último período ordinario de esta legislatura”, dijo la diputada este miércoles en entrevista.

Por otra parte, aseguró que en estos meses ha tenido un contacto permanente con las y los saltillenses de su Distrito a través de su casa de gestión, a la que dijo, acuden diariamente gran cantidad de personas para buscar atención médica y otros apoyos.

“Para mí era muy importante el que la gente pudiera acercarse al espacio ciudadano para que conozca también las actividades que se está realizando ahí. Hay testimonios de personas que están atendiendo su salud emocional a través de los psicólogos, que van de manera reiterada a sus sesiones y que sin duda creo que esa parte es lo que nos alimenta el corazón, el saber que hay gente que confía en nosotros”, declaró.

“Ahí hay personal que, de manera voluntaria, porque son puros voluntarios los que están apoyando a la ciudadanía, estamos de lunes a viernes trabajando de 9:00 a 1:00 y de 3:00 a 6:00 brindando los servicios, la intención es que la gente pueda llamar, hacer sus citas y acudir, también poco a poco estaremos cubriendo más servicios, está un pediatra también por las tardes, una vez a la semana, un médico general, está la farmacia operando de manera permanente etcétera”.

Además, destacó el trabajo en territorio con la realización de diversas actividades para promover la sana convivencia y el deporte, como el torneo relámpago de fútbol que tendrá lugar el próximo viernes en las renovadas canchas de la colonia Espinoza Mireles.

“El próximo viernes estaremos haciendo un torneo relámpago promoviendo el deporte entre los jóvenes y aprovechando los lugares remodelados que está dejando nuestro alcalde en toda la ciudad y que deben ser usados por la población, en ese sentido hacemos el llamado para que se inscriban y participen, ya que habrá para los ganadores premios en efectivo de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos”, puntualizó la legisladora. (ÁNGEL AGUILAR)