Tras resultados de prueba PISA, admite Sheinbaum que hay espacio para mejorar

Ciudad de México.- Tras los resultados de la prueba PISA 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que siempre hay espacio para mejorar en materia educativa, aunque reiteró sus críticas a la evaluación y defendió las fortalezas que, aseguró, mostró México.

Luego de que la evaluación de la OCDE informó que los estudiantes mexicanos están por debajo del promedio de sus países miembros en ciencias, matemáticas y lectura, la mandataria presentó gráficas para destacar avances en cobertura, reducción de desigualdades y respaldo de los profesores a sus alumnos.

“Siempre hay espacio para mejorar siempre, pero esto no lo toman en cuenta quienes lo único que están buscando es saber cómo golpetean”, afirmó.

PISA 2025 reportó que los resultados de México en matemáticas fueron menores que en 2022, mientras que en lectura y ciencias se mantuvieron prácticamente sin cambios. Frente a 2015, la proporción de estudiantes con bajo desempeño aumentó 13 puntos porcentuales en matemáticas y ocho en lectura, sin variación significativa en ciencias.

Sheinbaum insistió en que no comparte la forma en que se aplica la evaluación internacional, pero sostuvo que el propio estudio contiene indicadores favorables para el sistema educativo mexicano.

“La prueba PISA, además de que lo sostengo, no estamos de acuerdo con la prueba PISA por cómo se aplica, pero inclusive dentro de la prueba reconocen fortalezas de la educación en México que no se reconocen en otros países”, señaló.

La presidenta destacó que entre 2015 y 2025 el porcentaje de jóvenes de 15 años elegibles para presentar la prueba aumentó de 62 a 69 por ciento y que la brecha en ciencias entre alumnos favorecidos y desfavorecidos fue de 68 puntos, frente a 85 puntos en promedio entre los países de la OCDE.

También resaltó que 81 por ciento de los estudiantes mexicanos reportó que sus profesores muestran interés por su aprendizaje, contra 69 por ciento en la OCDE; 77 por ciento dijo que sus maestros continúan enseñando hasta que comprenden, frente a 66 por ciento, y 82 por ciento señaló que recibe ayuda adicional cuando la necesita, contra 73 por ciento.

Sheinbaum mostró además una comparación entre escuelas públicas y privadas. Sin ajustar el nivel socioeconómico, los planteles públicos registraron 411 puntos en ciencias y los privados 439; al controlar ese factor, la presentación ubicó a los públicos con 465 puntos y a los privados con 439.

“Nuestra obligación es que la escuela pública sea lo mejor y ya lo es incluso mejor que la particular y ya van a estar escribiendo mucho. En este instante lo sostengo y además lo dice la prueba”, afirmó.

La mandataria atribuyó esos resultados al trabajo de los docentes y cuestionó las críticas dirigidas al magisterio durante gobiernos anteriores.

“Si las escuelas públicas son buenas es gracias al magisterio nacional”, sostuvo. (AGENCIA REFORMA)