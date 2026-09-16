HABLEMOS DERECHO

Los principios en materia laboral

El artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los principios que orientan el nuevo modelo de justicia laboral en México. Su finalidad es que el proceso sea efectivo, cercano a la realidad de los hechos y compatible con el debido proceso.

El tribunal debe conducir el procedimiento bajo los principios de inmediación. inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Los cuales buscan evitar dilaciones, reducir formalismos innecesarios y asegurar que la decisión judicial se base en lo realmente debatido y probado.

El proceso laboral es público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio. La oralidad permite un debate más directo y comprensible; la concentración y continuidad evitan que el conflicto se fragmente; y la conciliación se concibe como un mecanismo institucional para resolver controversias sin prolongarlas innecesariamente.

De suma importancia es el principio de realidad, ya que obliga al tribunal atender a los hechos efectivamente acreditados, incluso cuando existan elementos formales que parezcan contradecirlos, lo anterior, sin desconocer el debido proceso ni las garantías de audiencia, contradicción y defensa de las partes.

Un aspecto de suma importancia para la persona trabajadora es la facultad del tribunal de subsanar la demanda cuando sea incompleta respecto de prestaciones que deriven de los hechos expuestos. Esto fortalece el acceso efectivo a la justicia, pues impide que omisiones técnicas priven al trabajador de derechos vinculados con la acción intentada. Sin embargo, si la demanda es obscura o vaga, debe seguirse el artículo 873 LFT para aclararla y fijar correctamente la litis.

En la práctica, el tribunal laboral debe aplicar estos principios de manera concreta: dirigir audiencias ordenadas, impulsar el procedimiento, evitar dilaciones injustificadas, privilegiar la solución del conflicto, valorar la prueba de forma exhaustiva y motivar sus resoluciones. La sentencia debe explicar por qué se tienen o no por acreditados los hechos controvertidos, relacionar las pruebas con las consecuencias jurídicas y mantener congruencia con lo planteado por las partes.

La motivación adquiere mayor importancia en casos complejos, por ejemplo, cuando se discute si existió una relación laboral o una relación de otra naturaleza. En esos escenarios, el tribunal debe realizar un análisis reforzado de las pruebas antes de distribuir cargas probatorias o resolver sobre prestaciones como el despido. La valoración probatoria debe apoyarse en la lógica, la experiencia, el conocimiento y los fundamentos legales, no en fórmulas automáticas.

Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos exigen un proceso con garantías y un recurso sencillo, rápido y efectivo. Por ello, la justicia laboral debe evitar que los requisitos procesales se conviertan en obstáculos desproporcionados para acceder a una decisión de fondo. La Suprema Corte también ha reconocido que la conciliación prejudicial y las reglas de procedibilidad deben aplicarse de forma compatible con el acceso a la justicia, la seguridad jurídica y la tutela efectiva.

El artículo 685 es un mandato para que el tribunal actúe con rapidez, oralidad, concentración, sencillez, veracidad y apego a la realidad. Su correcta aplicación fortalece la tutela judicial efectiva, permite una mejor protección de la persona trabajadora, brinda certeza al empleador y exige sentencias motivadas, congruentes y fundadas. El proceso laboral cumple su finalidad cuando no solo resuelve, sino que garantiza una justicia comprensible, pronta y efectiva.