Por primera vez en la historia el Vaticano presentará un filme para competir en los premios Oscar

El cortometraje de 39 minutos entraría a la contienda de los Oscar como Mejor Cortometraje Documental

Ciudad del Vaticano.- Según informó la revista Variety, uno de los medios de mayor peso en la industria del cine en Estados Unidos, El Vaticano presentará por primera vez una película para competir por un premio Oscar.

«El Vaticano está a punto de presentar una película para consideración de los Oscar por primera vez en los 97 años de historia de los Premios de la Academia», publicó el prestigioso medio en su cuenta de X.

La cinta elegida para debutar en la carrera por la estatuilla sería ‘Green Lava’ (Lava Verde), un cortometraje documental producido por Vatican News y Radio Vaticana. Con ello, la Santa Sede buscaría un lugar en la categoría de Mejor Cortometraje Documental.

La obra, de 39 minutos de duración, fue dirigida por Lia Beltrami y Ali Aksu y está centrada en la historia de Giacomo Mattivi, un joven que padece distrofia muscular de Duchenne la cual es una enfermedad genética, hereditaria y degenerativa, que afecta principalmente a varones desde la infancia y provoca debilidad progresiva, pérdida de masa muscular, fatiga y dificultades motoras.

A pesar de que su condición lo hacía depender de un respirador para vivir, Mattivi se convirtió en catequista y fue recibido en dos oportunidades por el papa Francisco en el Vaticano.

Para cumplir con los requisitos de elegibilidad de la Academia, el corto tendrá un estreno limitado en salas de Los Ángeles, California, del 18 al 24 de septiembre. Solo después de esa ventana podrá ser postulado oficialmente.

Ambientado en los imponentes Alpes italianos, el documental es descrito en su material de promoción como «una conmovedora meditación sobre la independencia, el espíritu humano y el poder transformador de la comunidad frente a la adversidad».

La ceremonia de los Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027, con las nominaciones previstas para el 21 de enero del mismo año, por lo que productoras y distribuidoras ya han iniciado sus campañas para asegurar un lugar entre los candidatos. (El Heraldo de Saltillo)

https://x.com/Variety/status/2100219418974269812?s=20