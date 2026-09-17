Promueven en Ramos Arizpe la escucha y empatía como herramientas de prevención del suicidio

Con mensajes enfocados en la empatía, el diálogo y la eliminación de estigmas en torno a la salud mental, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Ramos Arizpe continúa fortaleciendo sus acciones de prevención del suicidio entre la población.

Como parte de esta estrategia, personal del organismo realizó una actividad de sensibilización en las instalaciones de la Presidencia Municipal y sus alrededores, donde se compartió información con ciudadanos sobre la importancia de identificar situaciones de riesgo, brindar acompañamiento y generar espacios en los que las personas puedan expresar lo que sienten.

Aída García Charles, trabajadora social del Centro de Integración Juvenil de Ramos Arizpe, destacó que uno de los principales objetivos de estas actividades es contribuir a que la población hable con mayor apertura sobre la salud mental y comprenda que escuchar sin juzgar puede representar un apoyo importante para quien atraviesa por un momento difícil.

“Queremos recordar a la ciudadanía que hablar de salud mental también es prevención. Muchas veces una persona necesita encontrar un espacio donde pueda expresarse y sentirse escuchada; por eso es muy importante actuar con empatía, acercarnos y evitar los prejuicios o estigmas que todavía existen alrededor de estos temas”, expresó.

García Charles señaló que la prevención no corresponde únicamente a instituciones o especialistas, sino que puede fortalecerse desde la familia y los distintos espacios de convivencia, principalmente mediante la información, la comunicación y una actitud sensible ante cambios emocionales o de comportamiento que puedan requerir atención profesional.

“Como sociedad podemos contribuir estando más atentos a quienes nos rodean. No debemos minimizar lo que una persona siente; escuchar, acompañar y orientarla para que busque ayuda profesional son acciones que pueden hacer una diferencia. La intención de estas actividades es precisamente seguir llevando ese mensaje a más personas”, agregó. (EDUARDO SERNA).