Reforesta Gobierno de Saltillo más tramos del bulevar José Musa

Programa “Bosques Urbanos Lineales” siembra arbolado de la especie Pino Eldarica

El alcalde Javier Díaz González reforzó las acciones ambientales con trabajos de reforestación, conservación y atención integral de áreas verdes en distintos sectores de Saltillo.

Cuadrillas municipales continúan con el programa “Bosques Urbanos Lineales”, con el que se plantó arbolado de la especie Pino Eldarica sobre el camellón central del bulevar José Musa de León, en el tramo entre los bulevares José Narro Robles y la Carretera a Los Valdez.

El alcalde Javier Díaz destacó que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo para incrementar y conservar las áreas verdes de Saltillo, así como impulsar la cultura del cuidado del entorno.

De manera paralela, personal de “Aquí Andamos” realizó acciones integrales de deshierbe y retiro de basura acumulada en diferentes áreas verdes del fraccionamiento Nuevo Teresitas, sobre todo en los espacios ubicados entre las calles Agua Blanca, Cañón de Amargos y Sierra Hermosa.

En estos puntos, brigadas municipales retiraron basura y maleza acumulada, con lo que se ayuda a recuperar las áreas verdes en beneficio de las familias del sector.

Asimismo, el alcalde recordó el número del asistente virtual “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, a fin de reportar cualquier servicio público para su inmediata intervención. (El Heraldo de Saltillo)