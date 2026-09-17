En septiembre, octubre y noviembre, súmate al amor y apoya redondeo en tiendas 7 Eleven a beneficio de niños con cáncer

La encargada de procuración de fondos de la asociación Súmate al Amor (antes Niños con Leucemia), Diana Flores, informó que se ha puesto en marcha en las sucursales de la cadena de tiendas 7 Eleven ubicadas en la ciudad de Saltillo una campaña de redondeo, a través de la cual se buscará recaudar recursos económicos para continuar con el tratamiento que requieren las niñas, niños y adolescentes con cáncer que son atendidos por esa institución benéfica.

La procuradora señaló que esta campaña representa una nueva oportunidad para que las y los saltillenses muestren su apoyo y solidaridad para con los menores, adolescentes y jóvenes atendidos por esa institución, quienes de manera entusiasta buscan salir adelante de su enfermedad y continuar con su tratamiento, especialmente aquellos cuyas familias se encuentran en situación económica difícil.

Diana Flores indicó que, a través de sus compras en las sucursales de estas tiendas, quienes digan “sí” al redondeo en el momento de realizar sus compras estarán haciendo la diferencia, y podrán cambiar la historia de estos pacientes.

Destacó que, en el caso de este tipo de campañas, 7 Eleven México no deduce impuestos de las aportaciones, sino que el cien por ciento de los recursos donados es entregado a las instituciones beneficiadas, como es en este caso Súmate al Amor. (ÁNGEL AGUILAR)