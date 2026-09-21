Dan hasta 289 años de cárcel a plagiarios de hijo de Sicilia

Ciudad de México.- Una juez federal condenó con penas de 280 a 289 años de prisión a cuatro integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva por el secuestro y asesinato de 7 jóvenes en el 2011 en Morelos, entre ellos Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y activista Javier Sicilia.

Mabel Cortez Navarrete, Juez Segundo de Distrito de Proc.esos Penales Federales de Tamaulipas, condenó a Hugo Enrique Reducido Guzmán, Alejandro Manuel Nava Martínez, Daniel Pérez Patricio o César Patricio Sánchez «El Dany», Alberto Millán Ramos o Luis Alberto Millán Ramos.

«La investigación del agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, y luego de diversos procedimientos realizados, demostró la participación de las personas mencionadas quienes formaban parte de una célula del crimen organizado dedicada al secuestro, principalmente en el sur de Morelos», informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Millán Ramos y Reducido Guzmán fueron sentenciados a 289 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de 7 víctimas, delincuencia organizada y posesión de vehículo robado.

Al primero también le impusieron el pago de una multa de 2 millones 401 mil 245 pesos y al segundo de 4 millones 235 mil pesos.

La juzgadora condenó a «El Dany» a 284 años de prisión y el pago de una multa de 2 millones 395 mil 575 pesos por los dos primeros delitos; mientras que el castigo para Nava Martínez fue de 280 años de prisión y una multa de 25 millones 200 mil pesos, sólo por el primer ilícito.

Con este fallo, suman siete los miembros del grupo criminal de los Beltrán Leyva que han sido condenados por este asunto.

En mayo pasado, la misma juez condenó a 60 años de prisión a Julio de Jesús Radilla Hernández «El Negro Radilla», Ángel Taboada Villanueva «El Cone» y Jesús Cárdenas Pérez «El Manitas».

El 28 de marzo de 2011 fueron hallados, en el fraccionamiento Las Brisas, de Temixco, Morelos, los cuerpos de Sicilia Ortega, Jaime Gabriel Alejo Cadena, Álvaro Jaime Avelar, María del Socorro Estrada Hernández, Jesús Chávez Vázquez, Luis Antonio Romero Jaime y Julio César Romero Jaime.

El multihomicidio desató una serie de movilizaciones y la conformación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, padre de Juan Francisco, que reclamó el esclarecimiento de las ejecuciones.

Según testimonios recabados en la investigación, uno de los presuntos implicados en la masacre declaró que el capo Héctor Beltrán Leyva, «El H», autorizó a Julio de Jesús Radilla Hernández, «El Negro», asesinar a los jóvenes. (Agencia Reforma)