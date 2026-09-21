Jugará el Tri en la casa de Rayados en noviembre

Monterrey.- La Selección Mexicana estará de regreso en Monterrey en la próxima Fecha FIFA de noviembre, algo que está por confirmarse.

Lo que surgió como posibilidad desde hace semanas ya sería una realidad y el Tricolor estará de regreso para jugar en tierras regias y por primera vez en el «Gigante de Acero».

El partido, con rival por definir, sería el 17 de noviembre y correspondiente a la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones.

La última vez que el Tri jugó en Monterrey fue el 11 de octubre del 2018 cuando venció 3-2 a Costa Rica, en duelo amistoso en el Estadio Universitario.

«Ya las pláticas están avanzadas y se va a confirmar pronto, pero prácticamente ya es un hecho que regresa la Selección», dijo una fuente a Grupo Reforma.

Se espera que próximamente tanto la Federación Mexicana de Futbol como el Club de Futbol Monterrey den a conocer la noticia.

También se espera que un día antes la Selección Nacional entrene también en el «Gigante de Acero».

Antes de ese juego, el inmueble albergará tres conciertos de la cantante Karol G los días 6, 7 y 8 de noviembre.

Después de que a Monterrey no se le dio sede de ningún juego de la Selección en el pasado Mundial, saltaron voces de reproche en el ámbito local.

Desde entonces comenzó a surgir la posibilidad y ya sería una realidad. (Agencia Reforma)