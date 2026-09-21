Dispuesto Congreso a impulsar reforma para proteger la integridad de motociclistas

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, dijo que hay apertura por parte de las y los diputados de la LXIII Legislatura para trabajar en una reforma que permita proteger la integridad de los motociclistas que circulan en Saltillo y en todo el estado, a través de la cual se garantice un cumplimiento efectivo de los reglamentos y las medidas de seguridad que deben atender quienes utilicen ese tipo de unidades.

La legisladora calificó como lamentables los accidentes ocurridos recientemente en la capital de Coahuila, así como también los “arrancones” y rodadas que tienen lugar en distintos sectores de la ciudad los que representan un serio peligro para quienes participan en estas actividades.

“Es muy lamentable y hay que seguir aplicando lo que ya contempla la ley, que es el tema de las licencias, el uso del casco y sin duda la apertura del Congreso del Estado con la comunidad de motociclistas para ver la manera en la que entre todas y todos podamos sacar una reforma sobre todo de cuidado hacia ellos, que es lo que nos interesa”, dijo Morales Núñez.

“Lamentablemente hemos visto cómo ha habido muchos accidentes con menores de edad involucrados, al interior de las colonias existe también un gran uso de las motocicletas, vemos que también hay tiendas que las venden de manera muy económica y esto hace muy accesible el tema, pero esto no implica que no tengan que cumplir con las reglas que existen para el manejo de este tipo de unidades”, agregó.

Trabajarán con la SEDU en restricción sobre uso de celulares

Por otra parte, Luz Elena Morales dijo que tras anunciarse la restricción oficial del uso de teléfonos celulares y pantallas en escuelas primarias y secundarias de México, misma que entrará en vigor el próximo mes de noviembre, se están analizando los contenidos de estas disposiciones en Coahuila junto con la SEDU, con el objetivo de armonizar el marco legal del estado con la Federación.

“En Coahuila ya se está analizando esto, si recuerdan en octubre se concluyeron unos foros con la SEDU y por parte de la Consejería Jurídica y la propia secretaría se está afinando esta reforma integral a la Ley de Educación donde estaremos armonizados con los criterios de la Federación”, puntualizó la líder del Congreso. (ÁNGEL AGUILAR)

LA LEGISLADORA CALIFICÓ como lamentables los accidentes ocurridos recientemente en la capital de Coahuila, así como también los “arrancones” y rodadas que tienen lugar en distintos sectores de la ciudad los que representan un serio peligro para quienes participan en estas actividades.