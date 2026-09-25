Lleva Tomás Gutiérrez “Todos Por Más” a Colonia Parajes del Valle

Gobierno y ciudadanos suman esfuerzos por un mejor Ramos Arizpe

Con una intervención integral para mejorar espacios públicos, servicios y condiciones del entorno, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó en Parajes del Valle una nueva jornada de “Todos Por Más en Tu Colonia”, estrategia que concentra distintas áreas del Gobierno Municipal para atender directamente las necesidades de cada sector.

Los trabajos desplegados en la zona benefician no solamente a las familias de Parajes del Valle, sino que generan un impacto positivo en colonias aledañas debido a la conectividad que existe entre estos sectores.

Durante la jornada se realizaron labores de limpieza y deshierbe, retiro de basura y cacharros, mantenimiento de áreas públicas, arborización y acciones de embellecimiento, con cuadrillas, vehículos y maquinaria municipal trabajando simultáneamente en distintos puntos.

“Queremos colonias atendidas, limpias y con espacios dignos para las familias. Por eso venimos con todas las áreas, recorremos las calles y resolvemos directamente lo que podemos mejorar; la idea es que la gente vea y sienta el cambio en su colonia”, destacó Gutiérrez Merino.

Además del mantenimiento urbano, se acercaron servicios directamente a los habitantes, entre ellos atención gratuita para mascotas, con vacunación antirrábica, fortaleciendo así el carácter integral del programa.

César Flores Jiménez, director de Embellecimiento Urbano, señaló que estas jornadas permiten concentrar personal y recursos municipales en un mismo polígono para avanzar de manera más rápida en la recuperación de calles y espacios de convivencia.

El Gobierno Municipal continuará llevando “Todos Por Más en Tu Colonia” a diferentes sectores de Ramos Arizpe, bajo un esquema de atención en territorio que permita detectar necesidades, intervenir espacios y mejorar de manera directa el entorno cotidiano de las familias.

En el sitio estuvieron colonos que van a nutrir al programa para embellecer al sector ya mencionado, así todos juntos trabajan por una mejor ciudad.

Acompañaron a Gutiérrez Merino para escuchar también a los colonos y sus necesidades: Edgar Tamez Garza, secretario de Servicios Primarios; Nicanor Aguirre Flores, gerente general de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS); José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; regidores y directores de diversas áreas. (ACONTECER)