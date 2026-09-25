Floritere, nunca dejar de crear

Teresa Rivera García comenzó a compartir videos cuando todavía era estudiante universitaria, sin imaginar que casi dos décadas después Floritere Manualidades y Más reuniría una comunidad de más de cuatro millones de seguidores y la llevaría a competir en premios internacionales

De unos primeros videos grabados durante la universidad a una comunidad digital de más de cuatro millones de seguidores, la saltillense Teresa Rivera García ha construido en casi dos décadas un proyecto que nació por azar y que hoy la lleva a competir en premios internacionales. Floritere Manualidades y Más es también la historia de una mujer que encontró su camino lejos de la carrera que estudió y que convirtió la creatividad en una forma de vida.

En 2007, mientras estudiaba la carrera de Administración de Empresas Turísticas, Teresa comenzó a grabar pequeños videos con sus amigos y familiares, eran producciones sencillas, de baja calidad y sin una estrategia detrás, por lo tanto no imaginaba entonces que aquellas primeras grabaciones serían el punto de partida de una trayectoria que, casi 20 años después, la convertiría en una de las creadoras de contenido de manualidades más reconocidas.

Hoy, detrás de Floritere Manualidades y Más existe una comunidad de más de cuatro millones de seguidores en distintas plataformas digitales, pero el origen de todo fue mucho más sencillo: las ganas de compartir una idea.

UNA RESPUESTA QUE CAMBIÓ EL RUMBO

La historia de Floritere comenzó, curiosamente, a partir de un desacuerdo, pues Teresa recuerda que mientras navegaba en YouTube encontró a un creador que hablaba sobre la idea de no celebrar San Valentín debido al consumismo que rodeaba la fecha. Ella, con ganas de debatir y demostrar que podía existir otra manera de celebrar, decidió responderle.

Grabó un video para mostrar un regalo que había preparado para su entonces novio: una carta hecha con gel. La publicación comenzó a llamar la atención de personas que Teresa no conocía, y ahí los mensajes llegaron con una petición muy concreta: querían saber cómo había realizado aquel detalle. Fue entonces cuando comprendió que había algo más detrás de compartir sus proyectos.

“Me empezaron a escribir personas que no conocía a decirme que si podía hacer un video para explicar cómo hice ese regalo”, recuerda.

Lo que inicialmente parecía una actividad espontánea fue tomando forma hasta convertirse en Floritere Manualidades y Más.

FLORITERE NO SE HA MANTENIDO ESTÁTICA

Teresa explica que su contenido ha cambiado conforme también lo ha hecho su propia vida, puesto que al principio, su público estaba formado principalmente por estudiantes. Más adelante llegaron el matrimonio y sus hijas, etapas que también influyeron en los temas que compartía y con el tiempo ocurrió otro cambio inesperado: las maestras comenzaron a encontrar sus contenidos y a pedirle ideas para trabajar con niños y trabajar con sus aportaciones en las aulas. Actualmente, ese sector representa una parte importante de su audiencia.

Su comunidad, sin embargo, continúa siendo diversa. Niños, jóvenes y adultos encuentran en sus publicaciones propuestas relacionadas con las manualidades, la decoración y distintas actividades creativas.

LA CREATIVIDAD TAMBIÉN SE BUSCA

Crear constantemente puede parecer sencillo desde fuera, pero detrás de cada tutorial existe un proceso de búsqueda, Teresa no limita su inspiración a las manualidades, sigue a creadores que trabajan con vidrio, materiales reciclados y diferentes expresiones artísticas, porque considera que la idea puede aparecer en cualquier lugar, surge de observar, ver lo que hacen otros, descubrir materiales, conocer nuevas técnicas y pensar de qué manera una idea puede adaptarse a su propio universo se ha convertido en parte de su trabajo cotidiano.

Con ello su aprendizaje ha sido a través de la evolución, casi dos décadas en internet también significan haber vivido prácticamente todas las etapas de transformación de las plataformas digitales, recordemos que Teresa comenzó cuando los videos eran muy diferentes a los formatos actuales, desde entonces ha tenido que adaptarse a nuevos algoritmos, redes sociales, tendencias y maneras de consumir contenido.

Reconoce que esa evolución también ha representado un reto para quienes se dedican profesionalmente a crear contenido, sin embargo no deja de ser algo interesante al sumar más conocimiento a lo que realizamos, adaptarse ha sido parte fundamental de su trayectoria.

DE SALTILLO AL ESCENARIO INTERNACIONAL

Ahora, aquella joven que comenzó grabando videos durante la universidad vive uno de los momentos más significativos de su trayectoria. Teresa está nominada a los Digital Creator Awards, en Qatar, dentro de la categoría de Arte y así también participa en México en los Edu Awards.

La nominación internacional, confiesa, todavía le resulta difícil de creer, más que considerar que llegó hasta ahí de manera repentina, Teresa la relaciona con todos esos años de trabajo, de combinar errores, aciertos, caerse, levantarse, entre lavadoras, entre sus hijas, su familia, y en medio de todo eso reconoce un momento especial: sentir que el sueño de aquella niña que alguna vez lo soñó e imaginó, se cumplió.

El verdadero reconocimiento

Aunque los premios representan una oportunidad importante, Teresa asegura que su mayor satisfacción está en las personas que la han acompañado desde el principio y hasta la fecha, quienes comenzaron a verla cuando Floritere apenas daba sus primeros pasos y que continúan ahí forman parte de una historia compartida. Para ella, ese reconocimiento cotidiano es también una especie de premio, esas personas, explica, son quienes la han llevado a continuar creando.

Quizá por eso su relación con la audiencia no termina en números, detrás de los millones de seguidores existen generaciones de personas que han aprendido una manualidad, encontrado una idea para un proyecto escolar, preparado una actividad para sus alumnos o simplemente descubierto que podían hacer algo con sus propias manos.

LO QUE VIENE

Después de tantos años, Teresa todavía tiene proyectos que quisiera concretar, uno de ellos tiene un significado especial: regresar algo a la comunidad donde nació, y aunque la mayor parte de sus seguidores se encuentra fuera de Saltillo y su reconocimiento llegó primero a nivel nacional, le gustaría desarrollar algún proyecto local. Todavía no tiene completamente definido cómo hacerlo, pero imagina la posibilidad de impartir talleres para niñas o crear alguna iniciativa que le permita aportar a su comunidad.

También existe un sueño pendiente que conecta con una parte de su propia infancia: colaborar algún día con Cositas, programa que recuerda haber visto cuando era niña a través de Canal 5. (MARIANA FALCÓN)

NUNCA DEJAR DE CREAR

Si algo define la historia de Floritere es que nunca hubo una certeza absoluta sobre hacia dónde conduciría aquel primer video, por eso, cuando piensa en qué decirle a quienes hoy están buscando su propio camino, no habla de fórmulas, habla de insistir.

Invita a dejar de minimizar aquello que cada persona hace, porque incluso las experiencias que parecen pequeñas pueden terminar preparando el camino hacia algo más. Nunca dejes de crear aunque la gente te esté viendo o no, tú no dejes de crear porque cuando llegue tu momento verás que nunca dejaste de trabajar. (MARIANA FALCÓN)