Adolescente de 17 años es localizada sin vida en su domicilio en Saltillo

Una adolescente de 17 años fue localizada sin vida la mañana de este viernes al interior de su domicilio, ubicado en el cruce del bulevar Capitán Ignacio Meza Rueda y la calle Estanque, en la colonia Portal de las Lomas.

La víctima fue identificada como Camila Alejandra “N”, de 17 años. De acuerdo con los primeros reportes, su padre ingresó a la vivienda y posteriormente se dirigió a la habitación de la adolescente, a quien llamó y tocó a la puerta en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta. Únicamente alcanzaba a escuchar que la música permanecía encendida.

Ante la preocupación, el hombre decidió ingresar al cuarto y encontró a su hija inconsciente. De inmediato solicitó auxilio a través del sistema de emergencias 911 y colocó a la joven sobre la cama mientras esperaba la llegada de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron al lugar y realizaron las maniobras de valoración correspondientes; sin embargo, confirmaron que la adolescente ya no presentaba signos vitales.

Tras la confirmación del fallecimiento, elementos de la Policía Municipal aseguraron el área y dieron aviso a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente los motivos que pudieron haber llevado a la adolescente a quitarse la vida, por lo que la investigación permanece abierta.

Finalmente, personal especializado realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley y se determinarán oficialmente las causas del fallecimiento. (El Heraldo de Saltillo)