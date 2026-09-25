Sería Manchester City culpable por infracciones financieras

Ciudad de México.- El Manchester City habría sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos que enfrentaba por presuntas infracciones a las reglas financieras de la Premier League, de acuerdo con reportes de medios británicos.

La resolución, atribuida a una comisión independiente que analizó el caso, todavía no contempla una sanción para el club inglés, por lo que el proceso podría prolongarse con una apelación del City.

La Premier League presentó los cargos en febrero de 2023, después de una investigación de cuatro años. Las acusaciones abarcan información financiera presuntamente inexacta entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, así como posibles incumplimientos de las reglas de Fair Play Financiero de la UEFA y de las normas de sostenibilidad de la propia Liga.

También se acusa al club de no haber colaborado con la investigación de la Premier League entre 2018 y 2023.

El expediente comenzó a ser analizado por una comisión independiente en septiembre de 2024, en una audiencia que se prolongó hasta finales de ese año.

El City ha rechazado desde el inicio las acusaciones y mantiene su postura de defensa. El club también ha señalado que el proceso continúa bajo estricta confidencialidad.

De confirmarse una resolución adversa, el abanico de sanciones contempladas por las reglas de la Premier League podría incluir una multa, deducción de puntos o incluso la expulsión de la competencia. Sin embargo, ninguna de esas medidas ha sido anunciada.

El caso representa una amenaza para un club que durante la última década se consolidó como una de las principales potencias del futbol inglés, con múltiples títulos de Premier League y una Champions League.

El City también tiene antecedentes en procesos financieros. En 2020, la UEFA le impuso una suspensión de dos años de competiciones europeas por infracciones al Fair Play Financiero, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó posteriormente esa sanción y redujo la multa de 30 millones de euros a 10 millones.

Ahora, el futuro del caso de las 115 acusaciones depende de la resolución definitiva de la comisión y de las posibles apelaciones. (AGENCIA REFORMA)