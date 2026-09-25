Descarta Sheinbaum nexo entre captura de edil de Juchitán y Elvis Guerra  

Villahermosa, México.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya relación entre la captura del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez, y la denuncia del diseñador oaxaqueño Elvis Guerra, quien le diseñó el vestido que usó el 15 de septiembre.

La mandataria federal aseguró que la investigación contra el Edil morenista venía desde hace tiempo.

“Elvis me hizo el vestido del 15 de septiembre, y es un gran artesano o artesana, y ella vivió un, balacearon en su local, hizo una denuncia pública, la busqué y tuvimos una reunión donde estuvo también el Secretario Omar ahí nos explicó lo que había vivido en Juchitán”, comentó Sheinbaum.

“La detención del presidente municipal de Juchitán viene de una investigación previa que ya venía, se da en el mismo momento, digamos unos días después de la denuncia de Elvis, pero no está directamente relacionada”.

La presidenta dijo que las indagatorias se dan independientemente del partido al que pertenezcan los funcionarios y que se trabaja para que haya autoridad en Juchitán.

“Es una investigación que venía desde hace ya tiempo en donde había denuncias de vínculos con la delincuencia organizada y como ustedes saben, independientemente del partido al que pertenezca un funcionario, si hay pruebas suficientes se trabaja para que no siga ocurriendo y si es una denuncia penal con sustento pues se hace la detención”.

“Entonces eso fue lo que ocurrió con el presidente municipal, cero impunidad a la corrupción y al vínculo con cualquier organización delictiva y está trabajando la Secretaría de Gobernación con el gobernador para que muy pronto pueda tener su autoridad el municipio de Juchitán”.

El pasado viernes 18, Elvis Guerra el diseñador oaxaqueño del vestido de la presidenta Claudia Sheinbaum para el Grito de la Independencia, denunció que su casa en Juchitán fue atacada por un grupo criminal luego de no pagar «cobro de piso».

Le exigían 200 mil pesos, por la reciente inauguración de un salón de eventos familiar en la zona.

Tras el ataque y la denuncia, Sheinbaum ordenó investigar la agresión.

El miércoles, el gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, dijo que la denuncia de Elvis fue “la gota que derramó el vaso” y que llevó a la captura de la red criminal en la que participaba el alcalde morenista de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano. (AGENCIA REFORMA)