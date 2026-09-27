Disfrutan saltillenses del Festival de la Paella 2026

Asisten miles de personas que disfrutaron de la gastronomía, música y convivencia familiar

Miles de personas pudieron disfrutar este sábado de la decimosexta edición del Festival de la Paella que se realizó en los jardines de la Universidad La Salle Saltillo, evento que se desarrolló en un ambiente tranquilo y familiar gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac.

El festival, que ya es una tradición en Saltillo, contó con una gran asistencia, cuyos participantes pudieron disfrutar de los platillos que se prepararon, además de la música en vivo y la convivencia que se dio.

El alcalde Javier Díaz González comentó que este tipo de eventos son posibles gracias a que Saltillo es una de las ciudades más seguras de México bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Es una muestra de que en Saltillo sabemos disfrutar, pero también sabemos ayudar. Nuestra ciudad sigue consolidándose como destino turístico y sede de grandes eventos. Próximamente tendremos el Rodeo Saltillo, que se suma a esta agenda y nos permitirá seguir mostrando todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer”, comentó Díaz González.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, asistió el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, quien destacó el trabajo coordinado que se realiza con los restaurantes a nivel local.

Además, apuntó que este tipo de eventos es posible gracias al desarrollo económico y la seguridad que se tiene en Coahuila.

La presidenta ejecutiva de Canirac Nacional, Claudia Ramírez del Palacio, destacó el trabajo y la constancia para que el Festival de la Paella se haya consolidado y se mantenga a lo largo de 16 ediciones.

“Cada uno de los platillos que se degustaron hoy impacta de manera impresionante la cadena de valor de esta industria y la derrama económica que esto genera”, apuntó Ramírez del Palacio.

Cada uno de los equipos participantes trabajó con el fin de ofrecer el mejor platillo a los comensales, además para recibir la mejor calificación por parte de los jueces y obtener uno de los primeros lugares en las diferentes categorías.

Además de deleitarse con la paella que prepararon los diferentes equipos, familias enteras que asistieron disfrutaron de música en vivo y luego se dio paso a la premiación de los ganadores.

Como se dio a conocer en la presentación del Festival de la Paella 2026, parte de lo recaudado en el evento será destinado a becas para estudiantes de la Universidad La Salle, así como para obras educativas del Club Rotario Saltillo de Valle Arizpe.

Al evento también asistió el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; la presidenta ejecutiva de Canirac Nacional, Claudia Ramírez del Palacio; el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, Salomón Abedrop López; el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes; la directora de Turismo del Municipio, Lydia María González Rodríguez; el presidente del jurado, Juan Carlos Guerra; la directora de Canirac Saltillo, Gloria Angélica Siller Vázquez; y el notario público número 70, Luis Eduardo Romero Shober. (El Heraldo de Saltillo)