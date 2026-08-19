IMSS Coahuila fortalece atención de embolias cerebrales con el Código Cerebro

El Hospital de Especialidades del IMSS en Torreón es uno de los cuatro centros de formación en terapia endovascular en el país.

En la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, diariamente se realizan procedimientos innovadores gracias a los avances tecnológicos y personal altamente capacitado con el que se cuenta.

Aquí como en otras 159 unidades médicas hospitalarias del IMSS, se implementa el Código Cerebro, que permite al personal médico atender eventos como embolias cerebrales.

En el periodo de un año, este Hospital de Especialidades ha realizado 241 procedimientos para enfermedades vasculares cerebrales como rescate vascular, estenosis arteriales cerebrales, aneurismas y malformaciones vasculares cerebrales.

El jefe del servicio de Terapia Endovascular Neurológica, doctor Valente Flores Miranda explicó que la embolia cerebral es una enfermedad en la que se bloquea una arteria y empieza a disminuir la oxigenación.

“Cuando esto ocurre, el cerebro empieza a perder neuronas muy rápido, por lo que es indispensable la detección rápida de los síntomas y una atención oportuna para destapar la arteria que está sufriendo”, dijo.

Hoy en día, la embolia cerebral es la primera causa de discapacidad en México en personas mayores de 50 años, por lo que el médico del Seguro Social reiteró la importancia de identificar los síntomas a tiempo pero sobre todo de acudir a atención médica oportuna.

“Un cateterismo cerebral consiste en introducir un tubo delgado (catéter) a través de la mano o la pierna y llegar hasta la arteria que está tapada y destaparla en el menor tiempo posible para que el cerebro recupere la oxigenación que estaba perdiendo”, señaló.

Después de esto es indispensable una evaluación por cuidados intensivos, así como rehabilitación física para que el paciente logre su máximo beneficio en salud lo más pronto posible. Hay pacientes que mejoran de forma inmediata, algunos tardan días y otros, semanas.

Mencionó que entre los síntomas que caracterizan la presencia de un evento vascular cerebral, están la desviación de la comisura de la boca, problemas para hablar, o la paralización de alguna de las extremidades, que se presentan de manera súbita.

El IMSS ha incrementado de manera gradual y paulatina los servicios hospitalarios en Unidades Médicas de Alta Especialidad en los que se pueden desarrollar estos procedimientos y atender de manera óptima este padecimiento, además de que favorece una recuperación más rápida y favorable.

La UMAE No. 71 cuenta con lo necesario para hacerlos: unidades de traslado, estudios de imagen, salas de hemodinamia, equipamiento y recursos para su tratamiento. Este hospital es además el cuarto centro de formación en terapia endovascular neurológica, junto con otros tres, uno en Guadalajara y otros dos en la Ciudad de México.

“Se ha hecho la gestión por parte de los directivos para contar con todos los materiales por tratarse de procedimientos muy complejos y que afortunadamente en la unidad, contamos con la capacitad para ofrecer este servicio altamente especializado a la población del norte del país”, dijo Flores Miranda.

Desde el 2022, el IMSS implementa el programa Código Cerebro para coordinar acciones multidisciplinarias en los tres niveles de atención, prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente, de esta manera, mejorar el tiempo de respuesta del personal médico para reducir la discapacidad y mortalidad ante eventos cerebro vasculares. (El Heraldo de Saltillo)