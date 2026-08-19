El piloto Carlos Sainz renueva a largo plazo con Williams

El piloto español de 31 años firmó un nuevo contrato con la escudería inglesa, que lo mantendrá en la parrilla de la F1 por varias temporadas más

Grove, Inglaterra.- Carlos Sainz continuará compitiendo para Atlassian Williams más allá de la temporada 2026 después de que el piloto español acordara un nuevo contrato de varios años con la escudería británica.

El equipo de Grove aseguró que el nuevo contrato representa la “confianza en el proyecto de recuperación del equipo” por parte de Sainz.

El acuerdo de contrato de Carlos Sainz será multianual, por lo que seguirá en la escudería más allá de 2026, Sainz llegó a Williams para 2025 y 2026, con opciones de extensión, donde como mínimo, seguirá hasta 2027, ya que Williams confirmó que su dupla para 2027 será Carlos Sainz y Alex Albon.

Williams no ha revelado oficialmente hasta qué año exacto llega el nuevo contrato. Algunos datos apuntan a que podría existir una opción para 2028, pero eso no está confirmado oficialmente.

Cabe señalar que Sainz, de 31 años, fichó en julio de 2024 tras correr con Ferrari y comenzó a correr para la escudería inglesa en el Mundial de 2025 con dos podios en su haber, el primero en Bakú y el segundo en Catar, otro en una carrera al esprint, en Austin.

“Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Atlassian Williams F1! Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas. Tenemos lo necesario para lograr este cambio juntos. Mi compromiso es el mismo que desde el primer día: ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear muchos más recuerdos con el equipo.” señaló el madrileño en sus redes sociales.

Asimismo, Williams anunció la renovación de Alex Albon por un año más, confirmando la continuidad de ambos pilotos para el próximo Mundial de la máxima categoría del automovilismo, con el objetivo de seguir construyendo un proyecto deportivo que ilusiona.

Por otro lado, el director del equipo, James Vowles, indicó que “desde que se unió al equipo, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido invalorables para este proyecto: trabaja día tras día con sus ingenieros para optimizar cada milisegundo”.