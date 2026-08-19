Oferta UA de C licenciaturas en línea

La Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Coordinación General de Educación a Distancia, abre su convocatoria para cursar programas de licenciatura en modalidad 100 por ciento en línea, esta oferta educativa está disponible para aspirantes de cualquier lugar, permitiéndoles iniciar sus estudios universitarios sin descuidar sus actividades laborales y personales.

Las carreras que están disponibles para cursarse de manera virtual son: Administración de Empresas, Administración de Recursos Humanos, Contabilidad y Negocios Internacionales, cabe mencionar que los programas están estructurados para comenzar formalmente sus clases en el semestre escolar enero–junio de 2027.

El aspirante a la Licenciatura en Contaduría debe poseer conocimientos del área de Ciencias Sociales, Humanidades, Introducción al Derecho, Economía, Ética, Lógica, Contabilidad, Matemáticas y Psicología; además de tener dominio de los paquetes computacionales de Microsoft Office y conocimiento en el uso de navegadores.

Por otro lado, para la Licenciatura en Recursos Humanos, es deseable que el alumno cuente con conocimientos básicos en matemáticas, conocimientos de lectura y redacción, civismo, ecología y medio ambiente, así como, conceptos básicos de derecho.

Mientras que, para la Licenciatura en Negocios Internacionales, los interesados deben de contar con iniciativa, perseverancia y creatividad, capacidad de análisis y síntesis e interés por el trabajo en equipo, así como, la habilidad para organizar, negociar y vender y facilidad para establecer relaciones interpersonales y para comunicarse en forma oral y escrita.

Para la Licenciatura en Administración de Empresas, el estudiante debe de dominar las competencias, aprendizaje permanente, manejo de la información, manejo de situaciones para la convivencia y fortalecer los valores que favorecen la vida y desarrollar la responsabilidad social.

El periodo de registro de aspirantes y el pago correspondiente del examen de admisión se llevarán a cabo del 24 de agosto al 17 de septiembre de 2026, posteriormente, los alumnos registrados deberán realizar la impresión de su ficha para la prueba del 29 de septiembre al 23 de octubre del mismo año.

La aplicación del examen de admisión EXANI II se realizará el 24 de octubre de 2026 a las 9:00 horas, mientras que los resultados estarán disponibles a partir del 18 de noviembre desde las 9:00 horas, aquellos aspirantes aceptados deberán cubrir el pago de inscripción entre el 18 y el 30 de noviembre de 2026.

Los interesados ingresar al portal web www.uadec.mx/admisioness/ o solicitar más información a los teléfonos 844 410 9954 y 844 869 8844. (El Heraldo de Saltillo)