Sheinbaum advierte doble discurso de la DEA por dichos sobre México

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, mantiene un doble discurso sobre México, pues elogió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero también ha acusado vínculos entre el Gobierno y el crimen organizado.

La mandataria reconoció el contraste planteado entre el mensaje de Cole en la conferencia antidrogas realizada en Argentina, donde calificó a Harfuch como un socio confiable de Estados Unidos, y sus señalamientos previos contra autoridades mexicanas.

-¿No es un doble discurso el que está manejando el Director de la DEA?, se le preguntó en la mañanera.

“Lo que tú dices es cierto, unas veces en un tema, otras veces dicen otro tema. Lo importante para nosotros en este evento es que el mundo entero conociera qué estamos haciendo en México, cómo lo estamos haciendo, cuál es nuestra relación con Estados Unidos y de respeto a la soberanía, y los resultados”, respondió.

La presidenta recordó que la mayor cercanía de la DEA con el Gobierno de México fue con el ex presidente Felipe Calderón, y que con Enrique Peña Nieto continuó la relación, pero con menos intromisión.

“Ya con el presidente López Obrador se pusieron reglas para todos los agentes de Estados Unidos que están en México. Cuando viene la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, que después se encuentra que fue una detención que no tenía ningún sustento, entonces viene un distanciamiento, particularmente con la DEA porque la DEA lo detuvo”, recapituló.

“Cuando se nombran los grupos de la delincuencia organizada como terroristas, nosotros modificamos la Constitución y fortalecimos la Ley de Seguridad Nacional para garantizar que los agentes de Estados Unidos en México y la relación con las agencias o con el Gobierno de Estados estuviera siempre en el marco de protección y de defensa de nuestra soberanía con los cuatro principios”, agregó.

Asimismo, señaló que aunque ella había decidido que Omar García Harfuch no fuera al evento de la DEA en Argentina, su Gabinete de Seguridad, por unanimidad, le dijo que sí era importante que el Secretario acudiera a la reunión para que supieran lo que se está haciendo en México.

El martes, Cole presentó a Harfuch en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA y el Gobierno argentino, como “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”.

El funcionario estadounidense destacó la trayectoria del secretario de Seguridad y aseguró que comprende las amenazas de las organizaciones trasnacionales que trafican drogas, corrompen instituciones y destruyen familias.

Sin embargo, el pasado 14 de julio, Cole afirmó que existe una “conexión mortal” entre los cárteles y el Gobierno mexicano, al que acusó de ser parte del mismo problema.

Sheinbaum recordó que inicialmente consideró que Harfuch no asistiera al encuentro en Buenos Aires, pero el Gabinete de Seguridad le recomendó enviar una representación para explicar la estrategia mexicana, sus resultados y la relación con Estados Unidos bajo un marco de respeto a la soberanía.

La conferencia, que se realiza del 18 al 20 de agosto, reúne en Argentina a delegados de más de 100 países para abordar cooperación contra narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado transnacional.

Al abordar el tema, la presidenta se refirió al caso de la detención en Estados Unidos del ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos, que provocó un distanciamiento con la DEA y llevó a México a establecer reglas para la actuación de agentes estadounidenses en el país.

“Cuando viene la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos, después se encuentra que, en realidad, fue una imputación que no tenía ningún sustento, entonces viene un distanciamiento particularmente con la DEA”, expresó.

También señaló que la designación de organizaciones criminales como terroristas llevó a reforzar el marco constitucional y la Ley de Seguridad Nacional para que la coordinación con agencias extranjeras se mantenga bajo los principios de soberanía, confianza mutua y cooperación sin subordinación. (AGENCIA REFORMA)