Reconocerán a las juventudes destacadas de Arteaga con el Premio Municipal de la Juventud 2026

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores y su Republicano Ayuntamiento de Arteaga invitan a las y los jóvenes del municipio, de 15 a 25 años, a participar en el Premio Municipal de la Juventud Arteaga 2026.

Esta convocatoria busca distinguir a jóvenes que sobresalen por su talento, trayectoria, dedicación, liderazgo o aportaciones a la comunidad, de acuerdo con las categorías establecidas.

La recepción de solicitudes se lleva a cabo desde el 3 de agosto y permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2026, en la Oficina de Regidores de la Presidencia Municipal de Arteaga, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La invitación está abierta a las juventudes de las distintas comunidades del municipio que cuenten con una trayectoria, talento o mérito que pueda ser considerado para este reconocimiento.

Para conocer las categorías, requisitos, documentación y criterios de participación, consulta la convocatoria completa en el siguiente enlace:

https://arteaga.gob.mx/wp-content/uploads/2026/07/CONVOCATORIA-PREMIO-JUVENTUD-2026.pdf (El Heraldo de Saltillo)