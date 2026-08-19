Brote de ébola en Congo supera los 5 mil casos y 2 mil 300 muertes

“El brote de ébola dista mucho de estar controlado” señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus director de la OMS

Kinshasa, República Democrática del Congo.- El brote de ébola en la República Democrática del Congo superó los 5 mil casos, informó la agencia ‘AP’, citando datos gubernamentales publicados el miércoles 19 de agosto.

Según el Ministerio de Salud de la nación africana, el brote había registrado hasta el pasado 16 de agosto 5 mil 21 casos, incluyendo 2 mil 378 fallecimientos. Los equipos de respuesta advierten que se está propagando a una velocidad sin precedentes, superando los esfuerzos para contenerlo en una de las regiones más remotas del país.

El brote ha infectado y matado a más personas a mayor velocidad que cualquier otro brote en la historia. La Organización Mundial de la Salud estima que probablemente superará el brote de 2014 a 2016 en África Occidental, que fue el brote de ébola más mortífero registrado, con más de 11 mil muertes. Desde el primer caso detectado en abril de este año, el brote actual se ha propagado aproximadamente tres veces más rápido que el más mortífero registrado hasta la fecha.

La Organización Mundial de la Salud ratificó esta jornada que, a tres meses de la identificación del primer caso, el brote de ébola en la República Democrática del Congo “sigue siendo una emergencia de salud pública de preocupación internacional”, según informara el director de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “dista muy lejos de estar bajo control” señaló; a ello sumó dificultades en la identificación de las cadenas de transmisión.

Los equipos de respuesta que se apresuran a ponerse al día también se enfrentan a otros desafíos, como las amenazas de grupos rebeldes, la ira de comunidades que han sufrido traumas durante años y el mal estado de las carreteras que dan acceso a los territorios afectados. (El Heraldo de Saltillo con información de AP)