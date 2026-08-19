Miguel Riquelme reconoce el esfuerzo de las mujeres de Torreón

Torreón, Coahuila.- Con el propósito de impulsar a más mujeres a que logren su autonomía y desarrollen habilidades laborales para su empoderamiento económico, mejore su calidad de vida y la de su familia, y se fortalezca la igualdad de género, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregó la mañana de este miércoles reconocimientos a más de 190 graduadas de los cursos de capacitación del Instituto Municipal de la Mujer (IMM).

Además, el presidente municipal les otorgó a las graduadas un apoyo económico por parte también del gobernador Manolo Jiménez, como ayuda para quienes deseen iniciar algún emprendimiento.

El edil reconoció el esfuerzo de las mujeres que concluyeron su capacitación en los distintos cursos y talleres que ofrece el IMM, y resaltó que por su ejemplo, constancia y lucha, representan la mejor cara de Torreón. “Siéntanse orgullosas porque detrás de cada una hay horas de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina, y es de reconocerse porque muchas de ustedes se fueron a preparar después de terminar sus jornadas de trabajo, de realizar las labores del hogar o de atender a sus hijos, y encontraron el tiempo para capacitarse y buscar un futuro mejor”, expresó.

En ese sentido, el alcalde reiteró su respeto y admiración a las graduadas, y destacó el valor que tienen este tipo de programas, los cuales contribuyen a que las mujeres adquieran mayor confianza en sí mismas, mejore su autoestima, y logren su independencia y libertad para decidir su propio futuro.

Riquelme Solís reafirmó el compromiso de su administración para continuar con acciones y programas de apoyo a la mujer, y trabajar en conjunto con otras instituciones para defender y proteger sus derechos.

“Nunca dejen de aprender ni de creer en su talento. Torreón necesita de mujeres como ustedes: preparadas, valientes, emprendedoras, y comprometidas. Con ustedes y por ustedes vamos a seguir construyendo el Torreón que queremos, fuerte, unido, y de paz, pero además con igualdad para las mujeres, niñas, y niños”, manifestó el alcalde.

Por su parte, Amira Darwich García, directora del IMM, mencionó que cuando las mujeres cuentan con herramientas, pueden construir un mejor futuro y salir de ambientes de violencia.

Algunos de los cursos que se imparten en el Instituto son: inglés básico e intermedio, computación básico y avanzado, decoración de pasteles, repostería, entre otros.

Estuvieron también Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón; Verónica Martínez García, diputada federal; Ximena Villarreal; diputada local electa; Marco Antonio Cantú Vega, director del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el estado de Coahuila; Laura Mara Silva Fernández coordinadora regional del DIF Coahuila; y Vanesa Pérez, graduada. (El Heraldo de Saltillo)